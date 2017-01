Battlefield 1: Making-of-Video: Synchronsprecher zeigen Körpereinsatz - 4Players.de

Nach dem Erfahrungsbericht von Schauspieler Tom Wlaschiha als Lawrence von Arabien in Battlefield 1 gewähren Electronic Arts und DICE mit dem zweiten Making-of-Video zu den deutschen Synchronaufnahmen abermals einen Blick hinter die Kulissen der Vertonung des Shooters. Die in Ensemble-Aufnahmen vertonten Mehrspieler-Schlachten hätten den Synchronsprechern dabei viel Körpereinsatz abverlangt, heißt es. So soll das Video die originelle Herangehensweise an die Arbeit im Tonstudio zeigen, bei der Liegestütze und Gewichtheben eine entscheidende Rolle gespielt hätten. Zudem werden Regisseur und Sprecher bei den Aufnahmen verschiedener Spielsituationen begleitet, die trotz der lockeren Atmosphäre im Studio auch bewegende Gänsehaut-Momente bieten sollten, so die Macher.Letztes aktuelles Video: Making of der Mehrspieler-Sprachaufnahmen