Battlefield 1: Winter-Update erweitert das Fortschrittsystem, entfernt Bugs und schwächt Gasgranaten ab - 4Players.de

PC: Multiplayer-Modus ist ab 08:00 Uhr UTC / 09:00 Uhr MEZ eine Stunde lang offline.

PlayStation 4: Multiplayer-Modus ist ab 10:00 Uhr UTC / 11:00 Uhr MEZ eine Stunde lang offline.

Xbox One: Multiplayer-Modus ist ab 12:00 Uhr UTC / 13:00 Uhr MEZ eine Stunde lang offline.

Electronic Arts und DICE werden heute das Winter-Update für Battlefield 1 veröffentlichen. Der Patch baut das Fortschrittsystem aus und fügt 20 Ribbons (wie in anderen Battlefield-Teilen) hinzu, die man beliebig oft erhalten kann, wenn man bestimmte Voraussetzungen erfüllt. Die Klassenränge werden auf 50 (von 10) angehoben und alle zehn Stufen erhält man eine klassenspezifische Marke (Dogtag). Neu ist ebenso der "Elite-Kodex", der sich auf spezielle Waffen bezieht (500 Kills pro Primärwaffe). Die Entwickler wollen das Fortschrittsystem in Zukunft weiter ergänzen und ebenfalls einen Blick auf das aktuell nicht so populäre Medaillensystem werfen.Ansonsten werden die Gasgranaten abgeschwächt (Gas-Dauer wird von 22 auf 15 Sekunden reduziert), die Reichweite der Kavallerie-Säbelattacken reduziert, der Zuschauermodus überarbeitet, diverse Bugs entfernt und eine Karten-Abstimmung (zwei Karten stehen zur Auswahl) am Ende der Runde eingeführt, sofern diese Option beim Server aktiviert wurde. Des Weiteren erscheinen Fahrzeuge nicht mehr vor Beginn der Runde auf der Karte. Die Patch-Notizen (Change-Log) liegen noch nicht vor.Aufgrund der Patch-Veröffentlichung wird Multiplayer-Modus von Battlefield 1 ungefähr eine Stunde pro Plattform nicht verfügbar sein: