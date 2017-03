Battlefield 1: Patch zur Erweiterung "They Shall Not Pass": Einsatz von Sprengzubehör und Granaten wird eingedämmt - 4Players.de

Splitter: 36 Sekunden

Leichte Panzerabwehr: 36 Sekunden

Kontakt: 36 Sekunden

Brand: 36 Sekunden

Gas: 27 Sekunden

Mini: 24 Sekunden

Rauch: 18 Sekunden

In der Nähe von Munitionskisten erfolgt der Nachschub 3-mal so schnell

Die Munition von Rauch-, Gas- und Minigranaten wurde von 2 auf 1 reduziert

Munitionstaschen füllen derzeit keine Granaten auf

Der horizontale Rückstoß wurde von 0,7 auf 0,3 reduziert

Volle Präzision wird einen Schuss früher erreicht

Die defekten Timer der M1911 (Erweitert) beim Nachladen wurden repariert:

Taktische Nachladezeit von 1,4 auf 1,6 Sek. erhöht

Nachladezeit, wenn leer, von 2,3 auf 2,6 Sek. erhöht

Nachladegrenzwert von 1,1 auf 0,78 reduziert

Gestufte Nachladetimer behoben

Ein Problem wurde behoben, durch das das MG 08/15 auf PS4 und XB1 viel schneller überhitzte als auf PC. Die neue Überhitzungsgrenze liegt bei 67 Kugeln

PS4 : Ein Problem wurde behoben, durch das das MG 08/15 zu schnell überhitzte. Die neue Überhitzungsgrenze liegt bei 67 Kugeln

Ein Problem wurde behoben, durch das das MG 08/15 zu schnell überhitzte. Die neue Überhitzungsgrenze liegt bei 67 Kugeln Xbox One: Ein Problem wurde behoben, durch das das MG 08/15 zu schnell überhitzte. Die neue Überhitzungsgrenze liegt bei 67 Kugeln

Feuerrate von 450 auf 360 verringert

Schaden auf kurze Distanz erhöht, sodass ein gesunder Soldat auf 16 Meter mit 4 Treffern neutralisiert werden kann

Selbstladegewehre und Pieper M1893:

Rückstoßsenkung verbessert

Die meisten Rückstoßwerte wurden überarbeitet, aber nicht im selben Maße wie bei früheren Updates

Die Berechnung des KONTROLLE-Werts wurde angepasst, um besser dem Rückstoß zu entsprechen, den Spieler kompensieren müssen

Selbstladegewehre

Ein Problem wurde behoben, durch das die Streuung nach dem Feuern zu schnell zurückgesetzt wurde

Die Basisstreuungszunahme pro Schuss von Selbstladegewehren wurde von 0,25 auf 0,2 reduziert

Die Basisstreuungsabnahme pro Sekunde wurde von 3,75 auf 3 reduziert

Der Streuungszunahmebonus pro Schuss in ADS von Meisterschütze-, Scharfschütze- und Visierversion wurde reduziert, um die bisherige effektive Streuungszunahme von 0,125 beizubehalten

Die Streuungsabnahme pro Sekunde für Meisterschütze-, Scharfschütze- und Visierversion hat einen kleinen Bonus erhalten

Die Anzahl der Magazine der M97 Trench Gun wurde um 1 reduziert

Die Streuung beim Hüftfeuern in Bewegung wurde um 0,25 Grad erhöht

Fehlerhafte KONTROLLE-Werte für leichte LMGs wurden korrigiert

Der Rückstoßmultiplikator beim ersten Schuss wurde von 1,9 auf 1,8 reduziert

Der horizontale Rückstoß wurde von 0,6 auf 0,55 reduziert

Der vertikale Rückstoß wurde von 0,38 auf 0,35 reduziert

Der Rückstoßmultiplikator der Version Experimentell beim dritten Schuss wurde von 1,8 auf 1,5 reduziert

Die Streuungsabnahme pro Sekunde in ADS der Version Experimentell wurde verdoppelt

Der vertikale Rückstoß wurde von 0,44 auf 0,40 reduziert

Der horizontale Rückstoß wurde von 0,8 auf 1,2 erhöht

Der Rückstoßmultiplikator der Versionen Graben und Sturm beim ersten Schuss wurde von 2,65 auf 2,8 erhöht

Der Rückstoßmultiplikator der Version Werk beim ersten Schuss wurde von 2,65 auf 2,33 reduziert

Die Rückstoßabnahme der Version Werk wurde von 12 auf 16 erhöht

Der horizontale Rückstoß der Frommer Stop Auto wurde von 1,0 auf 1,2 erhöht

Der horizontale Rückstoß der 1915 wurde von 0,8 auf 0,95 erhöht

Überhitzung hebt jetzt ADS auf

Die Streuung beim Hüftfeuern in Bewegung wurde um 0,25 Grad erhöht

Die Minimalzeit bis zur Explosion wurde bei der Kontaktgranate von 0,7 auf 1,0 Sekunden erhöht

Die Minimalzeit bis zur Explosion wurde bei der Brandgranate von 0,67 auf 1,3 Sekunden erhöht

Der Schaden der Minigranate wurde von 65 auf 72 erhöht

Der innere Explosionsradius von leichten Panzerabwehrgranaten wurde von 2,0 auf 1,5 reduziert

Der innere Explosionsradius von Sturmpanzerabwehrgranaten wurde von 1,5 auf 2,0 erhöht

Die Stolperdraht-BRN-Munition wurde von 2 auf 1 reduziert, um den hohen Schaden und den Wirkbereich besser zu berücksichtigen

Der Armbrust-Werfer regeneriert jetzt seine gesamte Munition, auch wenn er nicht nachgeladen wird

Die automatische Auffüllung dauert jetzt 25 statt 15 Sekunden

K-Geschosse werden jetzt in 2 statt in 5 Sekunden aufgefüllt

Die Unterdrückung durch Gas von Verbündeten wurde reduziert und das Husten bei geringer Gasunterdrückung unterbunden

Explosions- und Aufschlagsimpulse wurden entfernt, damit sie Flugzeuge nicht wegschieben und drehen

Der Aufschlagsschaden an Flugzeugen wurde für Jäger und Angriffsflugzeuge um 50 %, für Bomber um 40 % reduziert

Ein Problem wurde behoben, durch das das Fadenkreuz wieder eingeblendet werden konnte, wenn Spieler bei Hardcore E drückten, während sie in einem Fahrzeug heranzoomten

Bomber zerstören bestimmte Strukturen nicht mehr, wenn sie hineinstürzen

Ein Problem mit bestimmten Schützenplätzen in Fahrzeugen wurde behoben, durch das ADS nicht mehr funktionierte, wenn die Waffe überhitzte

Ein Problem wurde behoben, durch das die UI nicht korrekt aktualisiert wurde, wenn im schweren Panzer bestimmte Schützenplätze benutzt wurden

Ein Problem wurde behoben, durch das die Präzision des Panzerwagengeschützes nicht stimmte. Jetzt passt es wieder zum Fadenkreuz

Die Reichweite des A7V-Flammenwerfers wurde von 44 auf 24 Meter reduziert, damit sie besser zu den VFX passt

Die Geschwindigkeit des A7V-Flammenwerfers wurde reduziert und die Wirkzeit erhöht, um sein Verhalten berechenbarer zu machen

Einstellungen für Behemoths und volles Magazin bei Eigene Spiele hinzugefügt

Der Grund zum Rauswerfen beim Verbannen von Spielern wurde verbessert

Der Flow beim Rauswerfen und Verbannen durch den Ingame-Admin wurde verbessert

Die Fehlermeldung beim Verlust der Netzwerkverbindung unter bestimmten Bedingungen wurde verbessert

Das Rangsymbol für Heldenklassen wird jetzt im Bildschirm "Waffen & Zubehör" angezeigt

Die Obergrenze im Server-Browser, wie viele Server angezeigt werden, wurde erhöht

Nicht abgeholte Medaillen werden jetzt dunkler angezeigt

Die Zeit in Fahrzeugen wird jetzt für die Fahrzeugstatistiken auf volle Minuten aufgerundet

Die Position der Karussell-Pfeilbuttons wurde angepasst, sodass sie sich nicht mehr direkt oben auf den Karten befinden

Der Klassenrangfortschritt wird jetzt auf dem Bildschirm am Ende der Runde angezeigt

Battlepacks-Anfangssequenz beschleunigt und überarbeitet

PC: Diverse Verbesserungen am Maus-UI-Fokus

Ein Fehler wurde behoben, durch den der Titel hängenbleiben konnte, wenn bei der Spielersuche für eine Operation die Netzwerkverbindung unterbrochen wurde

Navigation bei Battlepacks auf dem Ladebildschirm beim zweiten Betreten

Problem bei der Navigation in BF4-Zuweisungen von BF1 aus

Seltener Vorfall, bei dem im Server-Browser eine Zahl statt eines Servernamens angezeigt wurde

Benutzung von $ in Server-Filtern funktioniert jetzt wie vorgesehen

Seltener Absturz beim mehrstündigen Betrachten von Videos in der UI

Favoritenstern jetzt sichtbar, wenn im Server-Browser der Server-Favorit ausgewählt wird

Absturzproblem beim Verbindungsverlust im Bildschirm "Battlepacks holen" behoben

Battlepacks-Shortcut im Home-Bildschirm funktioniert jetzt wie vorgesehen

Fehlerhafte Fortschrittsbalken aus Fahrzeugstatistiken entfernt

Befehlsteil der Commorose in Team-Deathmatch entfernt

Textausrichtung der EDR-Karten-Abstimmung in der arabischen Version des Spiels behoben

Textausrichtung im "Soldat anpassen"-Bildschirm in der arabischen Version des Spiels behoben

Einige Rechtschreibfehler in verschiedenen Kodex-Einträgen wurden korrigiert

Ein Problem wurde behoben, durch das die Spielerliste im Einsatzbildschirm nicht wie vorgesehen auswählbar war

Soldateninventar wird jetzt im HUD korrekt angezeigt, wenn die Option "Immer anzeigen" gewählt wurde

Ein Problem wurde behoben, durch das der Prozentwert des Trupp-XP-Boosts in der arabischen Version des Spiels an der falschen Stelle angezeigt wurde

Kleinere Textänderungen bei den Erfolgen

Ein Problem wurde behoben, durch das die Benachrichtigung beim Partybeitritt auch nach ihrem Verschwinden aktiv blieb

Seitenwaffen-Skins werden jetzt auf der Kill-Karte angezeigt

Ein Problem wurde behoben, durch das arabische Texte auf dem Medaillen-Bildschirm überlappten

Die Granaten-Armbrust hat jetzt ein korrektes Kodex-Bild

Spieler erhalten jetzt eine passende Erkennungsmarke, wenn sie mit dem Armbrust-Werfer Service Stars erringen

PC : Der Überspringen-Button für das Battlepack-Unboxing erscheint nicht mehr zweimal, wenn ein Gamepad benutzt wird

Der Überspringen-Button für das Battlepack-Unboxing erscheint nicht mehr zweimal, wenn ein Gamepad benutzt wird PC : Schulterbutton-Hinweise erscheinen und verschwinden nicht mehr, wenn ein Gamepad benutzt wird

Schulterbutton-Hinweise erscheinen und verschwinden nicht mehr, wenn ein Gamepad benutzt wird PS4: Ein Bug wurde behoben, der auftrat, wenn während einer Spieleinladung PS Plus gekauft wurde

Ganzes Magazin nachladen. Bei dieser Einstellung werden im Magazin verbliebene Kugeln beim Nachladen zerstört

Die Signalpistole steht nicht mehr zur Verfügung, wenn in der Server-Konfiguration "Nur Nahkampf" gewählt wurde

Die Dichte des Nebels bei "Schatten des Giganten" wurde reduziert

Ein Darstellungsproblem mit der Spritze des Sanitäters in bestimmten Innenräumen wurde behoben

Ein Problem wurde behoben, durch das die "Corporal"-Trophäe trotz erreichter Freischaltungskriterien nicht freigeschaltet wurde

Ordensbänder gewähren jetzt wie vorgesehen jeweils 500 XP

Ein Problem wurde behoben, durch das ein Spieler nicht wegen Untätigkeit vom Server geworfen wurde, obwohl er untätig war

Ein Problem wurde behoben, durch das die "Kriegsanleihen"-Trophäe trotz erreichter Freischaltungskriterien nicht freigeschaltet wurde

Ein Problem wurde behoben, durch das die Neuinstallation des Spiels und seiner Systemdateien aufgrund fehlender Dateien scheiterte

Ein Problem wurde behoben, durch das die Animation beim Abfeuern von Waffen fehlerhaft wurde, wenn der Spieler nach oben oder unten sah

Ein Problem wurde behoben, durch das im Kartenabstimmungsbildschirm von "Krieg im Ballsaal" das falsche Thumbnail-Bild angezeigt wurde

Ein Problem wurde behoben, durch das es in bestimmten Innenräumen auf der Karte "Schatten des Giganten" regnete

Ein Problem wurde behoben, durch das die Auspuffe des schweren Panzers im Betrieb keinen Abgasrauch ausstießen

Ein Problem wurde behoben, durch das das Torpedoboot nach seiner Zerstörung keine Wrackteile hinterließ

Einige Clipping-Probleme auf der Karte "Schatten des Giganten" wurden behoben

Ein Problem wurde behoben, durch das Spieler beim Schnellen Spiel hin und wieder einem Server in der falschen Region zugewiesen wurden Sanitätskisten explodieren nicht mehr, wenn sie zerstört werden

Ein Problem wurde behoben, durch das der Waffensound gedämpft wurde, wenn einem Spieler in Ego-Perspektive zugeschaut wurde

Ein Problem wurde behoben, durch das die VFX der Gasgranate nicht verschwanden, wenn ein Soldat durch das Gas eliminiert wurde

Ein Problem wurde behoben, durch das manchmal am Ende der Runde eine fehlerhafte Flaggenanimation zu sehen war

Ein Problem wurde behoben, durch das beim Einsatzziel C von "Schatten des Giganten" eine Flagge in der Luft zu schweben schien

Ein Problem wurde behoben, durch das Spieler in einem seltsamen Zustand stecken blieben, wenn sie direkt nach einer Wiederbelebung erneut getötet wurden

Ein Problem wurde behoben, durch das Spieler durch die Rauchwolken von Rauchgranaten sehen konnten, wenn sie mit niedrigen Einstellungen spielten

Ein Problem wurde behoben, durch das der Bildschirm manchmal nach einem Bajonettangriff plötzlich schwarz wurde

Du kannst jetzt bei Gegnern einen Nahkampf-Takedown durchführen, die stationäre Waffen oder Zubehör benutzen

Spieler, die mit angelegter Gasmaske in ein Fahrzeug steigen, können jetzt in den Schützenplätzen des Fahrzeugs Zoom einsetzen

Verbessertes Messaging für Zuschauer zwischen Bataillonen in Operationen

Ein Audiosynchronisierungsproblem bei der Nachladen-Animation des Selbstladers 1906 wurde behoben

Beim Feuern und Nachladen-Sound des Fahrzeug-Montierten T-Gewehrs wurde eine Kamerabewegung hinzugefügt

Beim Feuern des schweren Fahrzeug-MGs wurde eine Kamerabewegung hinzugefügt

Die Kamerabewegung beim Fahren des Mark V wurde entfernt

Der Feuerschaden im ganzen Level Amiens wurde angepasst und an der B-Flagge reduziert

Zusammen mit der ersten Erweiterung Battlefield 1: They Shall Not Pass (zunächst nur für Premium-Pass-Käufer verfügbar) ist auch ein Patch für das Hauptspiel veröffentlicht worden. Mit dem Patch werden diverse Balance-Anpassungen vorgenommen. Die Entwickler wollen u. a. jedenfalls den exzessiven Einsatz von Sprengzubehör und Granaten einzudämmen. "Das Ziel dieser Änderungen besteht darin, die Anzahl der verfügbaren Granaten zu reduzieren und trotzdem für ständigen Nachschub zu sorgen, wie es an Engstellen üblich ist, ohne dass bei anderem Gameplay die Aufstockung unnötig lange dauert. Ähnlich wie bei manch anderem Zubehör werden Granaten langsam aufgefüllt, wenn keine mehr vorhanden sind. In der Nähe einer Munitionskiste erfolgt dieser Vorgang deutlich schneller." Außerdem können Spieler, die die Erweiterung noch nicht besitzen, die Matches aus "They Shall Not Pass" im Zuschauermodus verfolgen.Im Rahmen unserer fortlaufenden Bemühungen, den exzessiven Einsatz von Sprengzubehör und Granaten einzudämmen, haben wir die Methode geändert, wie Granaten aufgefüllt werden. (...)Diese Änderungen können in Zukunft noch weiter angepasst werden. Wir haben vor, das System auf weitere Zubehörteile zu erweitern.Embleme können jetzt nicht nur bei der Anzeigetafel am Ende der Runde, sondern auch über die Anzeigetafel im Spiel gemeldet werdenDas bisherige Benachrichtigungssystem in der Bildschirmmitte wurde durch ein neues in der linken oberen Ecke ersetzt. Dadurch werden mehrere Popup-Probleme gelöst.Mietserver:Letztes aktuelles Video: Making of der Mehrspieler-Sprachaufnahmen