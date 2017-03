Battlefield 1: "Premium Friends" ermöglicht Spielern ohne Premium-Pass Zugang zu entsprechenden Inhalten - 4Players.de

"In einer 'Premium-aktivierten' Party erhalten nur Besitzer eines Battlefield 1 Premium-Pass oder des jeweiligen Erweiterungspacks XP für Karten, die sich exklusiv in dieser Erweiterung befinden. Die XP für alle anderen werden gespeichert und nachträglich vergeben, falls jemand sich selbst zu einem Battlefield 1 Premium-Pass entschließt.

Nur Besitzer eines Battlefield 1 Premium-Pass oder des jeweiligen Erweiterungspacks können mit Waffen und Fahrzeugen spawnen, die speziell in dieser Erweiterung enthalten sind.

Nur Besitzer eines Battlefield 1 Premium-Pass oder des jeweiligen Erweiterungspacks können ihren Fortschritt bei den einzigartigen Medaillen und Kodexen der Erweiterung verfolgen."

Über eine Funktion namens Premium Friends erhalten ab heute alle Spieler Zugang zu Mehrspieler-Karten, die bisher Besitzern eines Premium-Passes vorbehalten waren. Das teilt Electronic Arts u.a. auf der offiziellen Webseite zu Battlefield 1 mit, wo Produzent Andreas Skoglund erklärt, wie Premium Friends funktioniert.So muss man sich in einer Party befinden, in der mindestens ein Spieler einen Premium-Pass besitzt - so lange dieser Spieler in der Party ist, haben alle Teilnehmer Zugriff auf alle bisher exklusiven Karten.Kleine Einschränkungen müssen die Nutznießer der neuen Regelung dabei in Kauf nehmen. Diese zählt Skoglund wie folgt auf:Die Teilung der Spieler in Besitzer bestimmter Downloadinhalte und jene, die auf zusätzliche Ausgaben verzichten wollten, hatte das problemlose Zusammenkommen in den vergangenen Battlefield-Ausgaben stets erschwert. Mit Premium Friends nähern sich EA und DICE daher einem modernen Vertriebsmodell an, das z.B. Overwatch und Rainbow Six Siege verwenden und bei dem alle zentralen Inhalte allen Spielern zur Verfügung stehen.Letztes aktuelles Video: Making of der Mehrspieler-Sprachaufnahmen