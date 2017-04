Battlefield 1: Premium-Pass-Besitzer bekommen im Juni die Karte "Nivelle-Nächte" - 4Players.de

Electronic Arts hat auf der offiziellen Website zum Weltkriegs-Shooter Battlefield 1 bekanntgegeben, dass Premium-Pass-Besitzer die französische Karte "Nivelle-Nächte" im Juni kostenlos erhalten sollen. In welcher Form die vorerst Premium-exklusive Map später auch für andere Nutzer erscheint, ist noch unklar. Vor kurzem wurde zudem die Umstellung auf monatliche Updates statt der bislang üblichen "saisonalen" verkündet."NIVELLE-NÄCHTE (Ab Juni für Besitzer des Battlefield 1 Premium-Pass): Chemin des Dames, 1917. Während über den schlammigen Schlachtfeldern von Malmaison und Soupir die Nacht hereinbricht, bereiten deutsche und französische Batterien die neuerliche Unterstützung ihrer Truppen in der umkämpften Region vor. Der Mond, die Suchscheinwerfer und die Lampen der Artillerie erhellen den nächtlichen Himmel und geben den Blick auf ein riesiges Netzwerk aus Gräben frei. Haltet die Stellung, denn der Feind wird um jeden Meter Boden kämpfen. In dieser Schlacht setzen sich allein Strategie und Teamwork durch."Letztes aktuelles Video: Making of der Mehrspieler-Sprachaufnahmen