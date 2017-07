Battlefield 1: Juli-Update mit der Karte "Prise de Tahure" verfügbar - 4Players.de

Für Battlefield 1 ist heute das Juli-Update erschienen . Das auf dem PC ungefähr 4 GB große Update umfasst die neue Karte "Prise de Tahure" und eine Aktualisierung des Basisspiels. "Obwohl der Zugang zu der Karte 'Prise de Tahure' Mitgliedern des Premium-Pass, oder Besitzern der Erweiterung 'They Shall Not Pass' vorbehalten ist, ist der Download für alle Battlefield 1-Spieler zwingend erforderlich." Patch-Notizen liegen noch nicht vor. Die Wartungsarbeiten an den BF1-Servern auf PC und PlayStation 4 sind bereits abgeschlossen. Die Xbox-One-Server sind noch bis 14 Uhr offline.Letztes aktuelles Video: Making of der Mehrspieler-Sprachaufnahmen