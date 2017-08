Battlefield 1: Spezialisierungen im Anmarsch - 4Players.de

Flak: Incoming damager from explosions is reduced by 15%

Cover: Incoming suppression is reduced by 25%

Quick Regen: Decrease time before Out of Combat Heal by 20%

Quick Unspot: Decrease length of time you are Spotted by 2 seconds

Bayonet Training: Bayonet charge lasts 1 second longer and recovers 1 second quicker

Hasty Retreat: Increase your maximum sprint speed by 10% whilst you are Suppressed

Camouflage: When moving slowly or stationary you are invisible to Spot Flares

Juggernaut: Your Gas Mask also reduces explosive damage by 15% (does stack)

Controlled Demolition: TNT is now detonated sequentially

Stimulant Syringe: Reviving an ally give you both a 20% sprint speed for 8 seconds (Does not stack)

Concealed Rescue: Downed Squad Mates within 20m drop smoke to cover their revival (40s cooldown)

Unbreakable: Incoming suppression is reduced by 75% when your Bipod is deployed

Pin Down: The Duration an enemy remains spotted is extended via Suppression

Scapegoat: A decoy is automatically deployed when struck below 35 health by a distant enemy (30s cooldown)

Perimeter Alarm: When your Trip Mine is triggered enemies within 15m are marked on the mini-map

Wie die Kollegen von PC Games N berichten , werden bald auch in Battlefield 1 Perk-ähnliche Spezialisierungen Einzug erhalten - vorerst aber nur auf den Community-Test-Servern (PC). Laut Reddit-Post von DICE sind für den Anfang 15 Spezialisierungen geplant (sieben generelle und jeweils zwei klassenspezifische):Generic:Assault:Medic:Support:Scout:Starten soll jeder Spieler mit den drei Standardspezialisierungen Flak, Cover und Quick Regen. Weitere sollen sich durch das Erfüllen neuer Dienstanweisungen im Rahmen der im September erscheinenden " In the Name of the Tsar "-Erweiterung freischalten lassen. Nähere Informationen dazu soll es aber erst zu einem späteren Zeitpunkt geben.Letztes aktuelles Video: Making of der Mehrspieler-Sprachaufnahmen