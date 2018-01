Battlefield 1: "Trialphase" für Erweiterungen und "Prise de Tahure" für alle Spieler

EA und DICE haben eine weitere "Trialphase" angekündigt , bei der Erweiterungen von Battlefield 1 zeitbegrenzt kostenlos ausprobiert werden können. Zwischen dem 16. und 22. Januar können alle Battlefield-1-Spieler während der Gallipoli-Trial die besagte Halbinsel aus Battlefield 1: Turning Tides stürmen und zugleich die Inhalte aus den anderen beiden Erweiterungen Battlefield 1: In the Name of the Tsar und Battlefield 1: They Shall Not Pass ausprobieren. Des Weiteren wird die bisher ausschließlich den Premium-Pass-Besitzern vorbehaltene Nachtkarte "Prise de Tahure" ab dem 16. Januar auch Besitzern des Hauptspiels zur Verfügung stehen."In Kürze" bzw. noch im Januar wird die Nordseekampagne von Battlefield 1: Turning Tides für Premium-Pass- und Revolution-Besitzer erscheinen - mit amphibischen Gefechten auf den beiden Karten "Helgoländer Bucht" und "Zeebrugge" sowie den britischen Royal Marines. Last but not least sollen "zeitnah" Details zur vierten Erweiterung Battlefield 1: Apocalypse folgen.Letztes aktuelles Video: Incursions