Worms W.M.D: Erscheint auch für Switch - 4Players.de

Seppel21 hat geschrieben: ? vor 29 Minuten

Na hoffentlich wird es nicht so verbuggt veröffentlicht wie damals Worms 3D auf dem Gamecube.Ich kenne sonst kein einziges Konsolenspiel, dass regelmässig nach maximal einer Stunde mit einem"checksum error" (!!!) abstürzt und einen freeze verursacht. Selbst der Reset-Knopf war ausser Kraft gesetzt, man musste den Stecker ziehen.Seitdem hat Team17 sehr viel Kredit bei mir verspielt. So etwas MUSS vor einem Release beseitigt werden, das darf man so nicht in den Handel bringen.