Paladins - Champions of the Realm: Betatest des Helden-Shooters startet bald auf Konsolen - 4Players.de

Der geschlossene Betatest von Paladins wird demnächst auf PlayStation 4 und Xbox One starten. Interessierte Spieler können sich für eine Teilnahme-Chance auf der PS4 ( hier ) oder der Xbox One ( hier ) registrieren. Laut der Hi-Rez Studios wurde das Spiel bereits mit den Konsolen-Umsetzungen im Hinterkopf entwickelt und die Controller-Steuerung ausführlich getestet."Die durchweg positiven Reaktionen der PC-Spieler haben uns schlichtweg überwältigt", erklärt Todd Harris, Mitbegründer und COO von Hi-Rez Studios. "Und die zahlreichen Tweets, E-Mails und Posts der Spieler, die Paladins auf Konsole sehen wollen, haben uns ebenso vom Hocker gehauen."Paladins ist ein teambasierter Helden-Shooter (Free-to-play-Modell) à la Overwatch, der sich auf dem PC in der offenen Betaphase befindet - mehr als eine Million Spieler haben es seit dem Early-Access-Start ausprobiert. Spieler treten in kompetitiven Multiplayer-Matches gegeneinander an und kämpfen um Gold und Kristalle. Derzeit stehen 17 Champions zur Verfügung - von menschlichen Scharfschützen über Goblin-Mechreiter, Elfen, Drachen mit Raketenrucksack bis zu Golembombern. Es kommen regelmäßig neue Champions hinzu. Mit dem Sammelkartensystem können die Helden individuell an den gewünschten Spielstil anpassen werden. So lassen sich mithilfe individueller Kartendecks das Grundrepertoire an Fertigkeiten des Charakters verbessern und erweitern. Paladins wird auf allen Plattformen kostenlos zum Download bereitstehen. Alle Spielinhalte sind Free-to-play. Kosmetische Gegenstände können käuflich erworben werden.Letztes aktuelles Video: Konsolen-Trailer