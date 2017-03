Paladins - Champions of the Realm: Closed-Beta-Start und eSports-Turnier auf PS4 und Xbox One - 4Players.de

Das auf dem PC seit September 2016 im Early Access befindliche Free-to-play-Projekt Paladins - Champions of the Realm ist am 14. März 2017 auch auf PlayStation 4 und Xbox One in die geschlossene Betaphase gestartet, wie die Hi-Rez Studios mitteilen . Um teilzunehmen, muss ein Gründerpaket des teambasierten Helden-Shooters der Smite -Macher gekauft werden, das bis zum 28. März auf allen Plattformen vergünstigt erhältlich sei. Zudem soll auf der DreamHack Valencia (14. bis 16. Juli) ein mit 50.000 Euro dotiertes Console-Wars-Turnier stattfinden, zu dem die besten PS4- und Xbox-One-Teams nach Spanien fliegen dürfen ( Details ).Letztes aktuelles Video: Closed-Beta-Konsolen-Trailer