Paladins - Champions of the Realm: Video stellt den Champion Lex vor - 4Players.de

Wer in dem Smite-Nachfolger Paladins - Champions of the Realm im Eifer des Gefechts die Übersicht behalten möchte, kann mit dem Schützen Lex in näherer Umgebung ein bestimmtes Ziel durch Wände verfolgen und sein Alternativfeuer "In Pursuit" aktivieren. In diesem Modus wird automatisch der nächste Gegner getroffen. Was er neben seinen Slide-Fähigkeiten als ultimativen Vorteil einsetzen kann, zeigt das Video:Letztes aktuelles Video: Lex Ability Breakdown