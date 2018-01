Die Hi-Rez-Studios haben für Paladins (Free-to-play) einen Battle-Royale-Spielmodus angekündigt, und zwar Paladins: Battlegrounds. In dieser Battle-Royale-Variante sollen die Teamplay-Aspekte des Helden-Shooters à la Overwatch zum Tragen kommen - so soll zum Beispiel ein Team aus einem Unterstützer, einem defensiven Helden und mehreren Schadensverursachern besser für den Kampf gewappnet sein, als wenn man auf eigene Faust unterwegs ist. Dieser Teamplay-Fokus soll der große Unterschied zu PlayerUnknown's Battlegrounds sein.An den Matches dürfen - wie gewohnt - 100 Spieler teilnehmen. Gekämpft wird auf einer großen Karte, die stetig durch Nebel verkleinert wird. Die Matches sollen ungefähr 20 Minuten dauern. Auf der Karte findet man derweil Ausrüstung und kann "Supply Drops" von Zeppelinen aufsammeln. Der Spielmodus soll im Laufe des Jahres für PC, PlayStation 4 und Xbox One (kostenlos) erscheinen.Letztes aktuelles Video: Paladins Battlegrounds