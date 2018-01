Den jüngst angekündigten Battle-Royale-Spielmodus, Paladins: Battlegrounds (Free-to-play), zeigen die Entwickler im folgenden Showmatch-Video von der Hi-Rez Expo in Aktion. An den Matches dürfen - wie gewohnt - 100 Spieler teilnehmen. Gekämpft wird auf einer großen Karte, die stetig durch Nebel verkleinert wird. Die Matches sollen ungefähr 20 Minuten dauern. Auf der Karte findet man derweil Ausrüstung und kann "Supply Drops" von Zeppelinen aufsammeln. Der Teamplay-Fokus des grundlegenden Helden-Shooters soll der große Unterschied zu PlayerUnknown's Battlegrounds sein.Gegenüber PCGamesN bestätigten Erez Goren (CEO) und Todd Harris (COO), dass die externe Testphase (Beta) wohl Ende März 2018 starten soll. Sie hätten bisher nur wenige Monate an dem Battlegrounds-Modus gearbeitet und die Präsentationsversion für die Hausmesse fertigzubekommen, wird als echter Kraftakt beschrieben. Sie wollten einen Spielmodus einbauen, der ihren Spieler gefallen würde, erklärte Erez Goren. Bei einer Fragen- und Antwortenrunde verriet er weiter, dass die Anzahl an gleichzeitig aktiven Paladins-Spielern um 40 bis 50 Prozent steigen würde, wenn die Server von Fortnite nicht erreichbar seien (Wartungsarbeiten etc.) und daher seien sie der Ansicht, dass ein Battle-Royale-Modus Paladins guttun würde. Neue Champions/Charaktere werden zum Launch von Paladins: Battlegrounds ebenfalls an den Start gebracht.Letztes aktuelles Video: Paladins Battlegrounds