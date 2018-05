Paladins - Champions of the Realm: Early Access endet am 8. Mai - 4Players.de

Wie Hi-Rez Studios verkündet, endet die Early-Access-Phase des Helden-Shooters Paladins - Champions of the Realm am 8. Mai sowohl auf dem PC als auch den Konsolen. Bis dahin will man ab sofort zwei Wochen lang die Veröffentlichung mit der Community feiern und verspricht auf der offiziellen Webseite zahlreiche Events im Spiel. Zudem erhält jeder der 25 Millionen Teilnehmer der Beta 200 Kristalle kostenlos und einen besonderen Beta-Avatar. Ab heute bis zum 7. Mai sind außerdem sämtliche Helden freigeschaltet und können bis zum Launch-Tag ausprobiert werden.Letztes aktuelles Video: Paladins Battlegrounds