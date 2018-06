Paladins - Champions of the Realm: Switch-Version angekündigt; 60 fps und Crossplay mit Xbox One - 4Players.de

Paladins coming to Switch June 12 according to European eShop listing, 60 FPS + crossplay pic.twitter.com/N9KOsOhqEY — Nibel (@Nibellion) 7. Juni 2018

Nach mehreren Gerüchten ist Paladins nun offiziell für Nintendo Switch angekündigt worden. Der Multiplayer-Helden-Shooter soll am 12. Juni an den Start gehen. Das Spiel der Hi-Rez Studios wird zunächst als "Early-Access-Titel" in einem "Founder's Pack" für 29,99 Dollar im Nintendo eShop angeboten. Das "Gründer-Paket" wird alle verfügbaren Champions und Sprachpakete freischalten - sowie einige besondere kosmetische Gegenstände enthalten. Später im Sommer soll der Titel dann auf Free-to-play umgestellt werden.Paladins auf Switch soll mit 60 fps (Bilder pro Sekunde) laufen - sowohl im Handheld-Modus als auch im TV-Betrieb. Crossplay mit der Xbox-One-Version wird geboten.Letztes aktuelles Video: Switch-Trailer