Paladins - Champions of the Realm: Cross-Play, plattform-übergreifender Fortschritt und neuer Champion - 4Players.de

You heard right--cross-platform play AND cross-progression is coming to Paladins. Play with your friends and carry over your progress across PC, @Xbox, and Nintendo Switch.



Mit Imani, The Last Wanderer haben die Hi-Rez Studios nicht nur einen weiteren Champion für Paladins - Champions of the Realm angekündigt und gleich mit einem dazugehörigen Teaser-Video vorgestellt. Via Twitter gibt man außerdem bekannt, dass schon bald ein plattformübergreifendes Spielen des Titels auf PC, Xbox One und Switch möglich sein soll. Und nicht nur das: Man wird auf Wunsch auch seinen Fortschritt auf ein anderes System übertragen und von dort aus weiterspielen können.Aus einer FAQ-Sektion zum Thema Cross-Platform-Play geht auf der offiziellen Webseite allerdings hervor, dass man sich noch einige Monaten gedulden muss, bis das Feature zur Verfügung steht.Letztes aktuelles Video: Champion Teaser - Imani The Last Wanderer