Layers of Fear: Derzeit kostenlos im Humble Store, Soundtrack inklusive

Nachdem man zuletzt u.a. die Metal-Schnetzelei Brütal Legend und das magere Xcom-Spinoff The Bureau: Xcom Declassified kostenlos angeboten hat, ist jetzt Layers of Fear im Humble Store an der Reihe: Das Horrorspiel von Bloober Team versetzt euch in die Rolle eines Malers, der zunehmend im Wahnsinn versinkt.Dabei beinhaltet der Download nicht nur das Spiel, sondern auch den Soundtrack mit seinen meist düsteren Arrangements. In unserem Test hat Layers of Fear mit einer Wertung von 78% einen guten Eindruck hinterlassen - vor allem die verstörenden Grafikfilter, die beklemmende Psycho-Atmosphäre und die gelungene Soundkulisse haben überzeugt. Spielerisch war allerdings noch Luft nach oben.Letztes aktuelles Video: Switch-Ankuendigung