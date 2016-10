Halo Wars 2: Blitz-Modus verspricht schnelle Multiplayer-Gefechte mit Kartendeck und Sammelkarten-Mechanik - 4Players.de

In Halo Wars 2 wird es neben den Multiplayer-Spielmodi Domination (Schlüsselpunkte erobern), Deathmatch (Gegner zerstören) und Strongholds (Basen erobern mit Zeitlimit) noch den Blitz-Modus geben. Der Blitz-Modus verzichtet auf Basisbau und Ressourcen-Management. Stattdessen darf man seine Armee vor dem Spiel als Kartendeck zusammenstellen - wie in einem Sammelkartenspiel. Wenn eine Karte dann in einem Match ausgespielt wird, erscheinen die entsprechenden Einheiten auf dem Schlachtfeld. Hierfür ist jedoch eine bestimmte Energie-Ressource erforderlich, die in bestimmten Intervallen auf der Karte erscheint. Aber auch die Fähigkeiten des Anführers kosten Energie. Die Entwickler versprechen schnelle Schlachten, die zwischen sieben und zwölf Minuten lang sein sollen. Der Blitz-Modus kann in 1-gegen-1-, 2-gegen-2 und 3-gegen-3-Varianten gespielt werden - oder alleine bzw. kooperativ im Firefight-Modus, in dem man gegen immer stärker werdende Gegnerwellen bestehen muss. Das von 343 Industries und Creative Assembly entwickelte Echtzeit-Strategiespiel wird am 21. Februar 2017 für PC und Xbox One erscheinen (Xbox Play Anywhere).Letztes aktuelles Video: Multiplayer Vidoc