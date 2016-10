Halo Wars 2: Entwickler hoffen, trotz käuflicher Kartendecks ein "Pay-to-win-Szenario" zu vermeiden - 4Players.de

Neben einem Season-Pass für rund 30 Dollar soll es zum Strategiespiel Halo Wars 2 auch für Echtgeld erwerbliche Spielkarten-Pakete geben, welche ihrem Besitzer Vorteile verschaffen. Trotzdem wolle man "Szenarien" vermeiden, in denen das "Pay-to-win"-Prinzip den Spielablauf bestimme: Das erklärt der Rechte-Verwalter der Halo-Marke, 343 Industries, in einem Blog-Update auf Halowaypoint.com . Studio-Chef Dan Ayoub erläutert:"Sobald du eine Karte verdienst, gehört sie für immer dir und du kannst sie einsetzen wie auch immer du willst. Du hast auch die Möglichkeit, Pakete zu kaufen, aber wir sind sehr aufmerksam gegenüber Pay-to-win-Bedenken und balancieren es ausdrücklich so aus, dass solcherlei Szenarien vermieden werden. Wir werden auch neue Karten per DLC hinzufügen, die sich ebenfalls durch Herausforderungen verdienen lassen."Das von 343 Industries und Creative Assembly entwickelte Echtzeit-Strategiespiel wird am 21. Februar 2017 für PC und Xbox One erscheinen (Xbox Play Anywhere).Letztes aktuelles Video: Multiplayer Vidoc