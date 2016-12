Halo Wars 2: USK-Freigabe ab 12 Jahren - 4Players.de

Die USK hat dem Echtzeitstrategiespiel Halo Wars 2 eine Freigabe ab 12 Jahren erteilt. Das hat Microsoft in einer Pressemitteilung bekannt gegeben. Am 21. Februar erscheint das Spiel für Xbox One und PCs mit dem Betriebssystem Windows 10. Dank Xbox Play Anywhere bekommen Käufer nicht nur Fassungen für beide Plattformen, sondern auch die Spielstände werden in der Cloud synchronisiert. Mehrspielergefechte zwischen PC- und Konsolen-Kommandanten werden ebenfalls möglich sein.Abseits der Multiplayer-Modi wie Deathmatch, Skirmish, Koop oder dem neuen Blitz-Modus wird außerdem eine Kampagne geboten, die 13 Missionen umfassen soll. Zur Story heißt es: "Nach Jahrzehnten im Kryoschlaf erwacht die Crew der Spirit of Fire hoch über einer antiken Waffenplattform und sieht eine neue Bedrohung für das Universum aufziehen. Jetzt liegt es an Dir, den Kampf mit einer eigenen Halo-Armee aus Spartans und Soldaten aufzunehmen: Errichte Basislager, baue Fahrzeuge und befehlige Deine Truppen in taktischen Echtzeit-Schlachten gegen den neuen Gegenspieler Atriox und seine furchterregende Armee aus Söldnern und Mördern."Letztes aktuelles Video: Atriox Trailer