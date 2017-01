Halo Wars 2: Multiplayer-Beta zum neuen Blitz-Modus angekündigt - 4Players.de

Nachdem man bereits aus der letzten Sommer veranstalteten Mehrspieler-Beta zu Halo Wars 2 wertvolles Feedback sammeln konnte , wurde jetzt auch noch eine Multiplayer-Beta zum neuen Blitz-Modus angekündigt . Darin wird auf Basisbau und Ressourcen-Management verzichtet und die eigene Armee stattdessen vor dem Spiel als Kartendeck zusammengestellt (wir berichteten ). Die Testphase soll vom 20. bis 30. Januar 2017 laufen und sowohl auf Xbox One als auch Windows-10-PCs verfügbar sein. Gekämpft werde mit sämtlichen Spielkarten der Verkaufsversion auf der Map "Proving Grounds" und zwar im Modus 1-gegen-1, 2-gegen-2 oder 3-gegen-3. Das von 343 Industries und Creative Assembly entwickelte Echtzeit-Strategiespiel soll am 21. Februar 2017 für PC und Xbox One erscheinen und Xbox Play Anywhere unterstützen.Letztes aktuelles Video: Blitz Multiplayer Beta