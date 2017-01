Halo Wars 2: Betatest des Blitz-Modus auf PC und Xbox One gestartet: Multiplayer-Schlachten mit Kartendeck-Mechanik - 4Players.de

Screenshot - Halo Wars 2 (PC) Screenshot - Halo Wars 2 (PC) Screenshot - Halo Wars 2 (PC)

Heute startet der Betatest des Blitz-Modus in Halo Wars 2 . Interessierte Spieler können den Multiplayer-Modus bis zum 30. Januar 2017 sowohl auf Xbox One als auch auf PC (Windows 10) ausprobieren . Eine Xbox-Live-Gold-Mitgliedschaft ist erforderlich. Der Blitz-Modus soll mit der grundlegenden Kartendeck-Mechanik für schnelle Mehrspieler-Schlachten sorgen. Halo Wars 2 erscheint am 21. Februar 2017 für PC und Xbox One. Die Ultimate Edition ist bereits ab dem 17. Februar 2017 erhältlich."Der neue Multiplayer-Modus kombiniert Kartendeck-Mechaniken und schnelle Entscheidungsfindung mit den explosiv taktischen Gefechten des Halo-Universums. Wähle einen passenden Anführer und stelle Dein eigenes Deck, bestehend aus Luft-, Boden- und Infanterie-Einheiten zusammen. Die Beta enthält alle Karten und Anführer des fertigen Spiels. Als Kampfschauplatz steht die Karte Proving Grounds zur Verfügung, die Matchmaking für 1v1, 2v2 und 3v3 auf Xbox One und Windows 10 bereitstellt. Für Deine Teilnahme an der Beta stehen Dir beim Erwerb des finalen Spiels zwei kostenlose Kartenpackungen zur Verfügung; eine für die Teilnahme, eine für das erste beendete Match."Letztes aktuelles Video: Blitz Multiplayer Beta