Halo Wars 2: Real-Life-Video mit Spielern vermittelt Eindrücke vom Leben als Befehlshaber - 4Players.de

343 Industries, Creative Assembly und Microsoft haben es sich nicht nehmen lassen, für eine Präsentation von Halo Wars 2 eine Kommandozentrale nachzubauen, in der die Spieler für erste Test-Partien der Echtzeit-Strategie stilecht in die Rolle des UNSC-Chefstrategen schlüpfen durften - inklusive Live-Kommentar aus dem Off, Personal sowie Sound- und Lichteffekten. Wie das alles in Aktion aussieht, zeigt das folgende Real-Life-Video.Letztes aktuelles Video: Halo Wars in Real Life