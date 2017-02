Halo Wars 2: Echtzeit-Strategiespiel erhältlich; kompetitives Matchmakingsystem wird später freigeschaltet - 4Players.de

Seit Ende vergangener Woche ist die Ultimate Edition (89,99 Euro) von Halo Wars 2 erhältlich und heute ging dann die Standard Version an den Start. Die normale Edition kostet 69,99 Euro. Das Spiel ist ein "Xbox-Play-Anywhere-Titel" für PC und Xbox One. Auch die physische Box-Version von Halo Wars 2 für Windows 10, die von THQ Nordic vertrieben wird, setzt eine einmalige, nicht übertragbare, Online-Aktivierung mit digitalem Code voraus.Das kompetitive Matchmakingsystem im Mehrspieler-Modus wird ( wie geplant ) erst später aktiviert . Die Entwickler wollen zunächst die Balance beobachten (ggf. Hotfixes veröffentlichen), Playlists/Seasons mit DLC-Paketen zeitlich abpassen und den Spielern etwas Zeit geben, damit sie sich mit den Einheiten und den Spielmechaniken vertraut machen können. Unser Test befindet sich in Arbeit und wird in dieser Woche erscheinen.Anlässlich des heutigen, internationalen Tages der Muttersprache verschickte das PR-Team des österreichischen Publishers (THQ Nordic) zum Verkaufsstart des Echtzeit-Strategiespiels folgende Nachricht: "Des Spü 'Halo Wars 2' (zwoa) steht ob sofuat überoi in olle Regale zum Kauf bereit. Es woa a longer, stoaniger Weg via die Madln und Buam von 343 Industries, owa schlussendli hod ois supa highaut. Üwa THQ Nordic is des gaunze a nu in a gschmeidigs Boxerl kummen, mit vüüüüüü Inhoite obseits vom Spü söwa. Wir gfrein si recht anständig und griassn olle recht herzlich!"Letztes aktuelles Video: Strategy-Video