Halo Wars 2: Patches in Entwicklung; neue Missionen und Anführer im Season Pass - 4Players.de

Creative Assembly und 343 Industries arbeiten derzeit an den Updates und den Downloadinhalten für Halo Wars 2 . Kurz nach dem Verkaufsstart ist bereits der erste Patch ( Change-Log ) an den Start gegangen und das nächste, große Update mit vielen Bugfixes und nicht näher beschriebenen Verbesserungen soll in der kommenden Woche folgen. Auch an der Stabilität und der Performance der Online-Matches sowie der Einheiten-Balance wollen die Entwickler weiter arbeiten.Die geplanten Inhalte des Season-Passes wurden hingegen nur kurz angeschnitten. Es heißt, dass es jeden dritten Mittwoch im Monat ein Inhaltsupdate geben soll, in der Regel mit einem neuen Anführer. Der erste neue Anführer (im März) sei Kinsano. Weitere Anführer (inkl. Spezial-Einheiten) und neue Kampagnen-Missionen aus der "Operation: Spearbreaker" sollen in den kommenden Monaten hinzugefügt werden. Details sollen auf der PAX East (10. bis 12. März) verraten werden.Letztes aktuelles Video: Video-Fazit