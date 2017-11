Black Stone hat geschrieben: ? Heute 11:26 Verdammt, ich bin ja gegen Pixel weitgehend immun, aber das sieht so sehr nach ner Mischung aus ChaosEngine und AlienBreed aus, das ich vermutlich über kurz oder lang doch schwach werde.

Dazu müsste ich erstmal in den späteren Verlauf kommen. Hier sieht man zur Abwechselung nämlich mal wieder einen Game Over Screen. Es ist also auch in der Hinsicht ziemlich old-school.Bei meinem gestrigen Versuch habe ich bei normaler Schwierigkeit ca. zwanzig Minuten überlebt, aber da geht mit Sicherheit noch viel mehr, zur Not kann man auch eine Stufe leichter spielen. Man kann seine Leute auch upgraden und mehr Health ist auf jeden Fall anzuraten. Meine Taktik sich blindlinks auf alles zu stürzen was sich bewegt, war definitiv nicht die beste.