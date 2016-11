Subsiege: "Playtest" bzw. Online-Turnier findet am Wochenende statt; neuer Trailer, Steam-Auftritt und Erscheinungstermin - 4Players.de

Aktualisierung vom 18. November 2016, 10:59 Uhr:

Helden-ähnliche Squads

Gewaltige 12-Spieler-Schlachten

Gnadenloser Kampf um Sauerstoff

Teamwork geht vor: Teile Ressourcen, Sauerstoffvorräte und Basen

Nutze die tödliche Umgebung taktisch gegen deine Feinde

Fantastische Unterwasserlandschaft mit leuchtenden Korallen, schwarzen Rauchern und gigantischen Fischschwärmen

Ursprüngliche Meldung vom 13. November 2016, 11:10 Uhr:

Anlässlich des an diesem Wochenende (19. und 20. November) gemeinsam mit dem 360-ESPORT-Magazin veranstalteten Test-Turniers (zur Anmeldung ) haben die Icebird Studios und Headup Games auch eine Steam-Seite zu Subsiege eingerichtet und erstmals einen konkreten Veröffentlichungstermin für das MOBA genannt. Demnach soll die auf kurze, actionreiche Sessions für bis zu zwölf Spieler ausgelegte Echtzeit-Strategie am 8. März 2017 in den Early-Access starten und dann mit Hilfe der Community weiterentwickelt werden. Passend dazu wurde auch ein neuer Trailer veröffentlicht:Zum Spiel selbst heißt es von den Machern:Das Jahr 2063, die Welt die wir einst kannten existiert nicht länger. Die Klimakatastrophe, Überbevölkerung und Verschwendungssucht haben zur völligen Erschöpfung sämtlicher natürlicher Ressourcenvorkommen auf dem Festland geführt. Jetzt liegen die letzten Vorräte der Erde tief versunken unter der Meeresoberfläche.Subsiege ist ein packendes Taktik-Spiel in Echtzeit, mit Fokus auf gewaltige 12 Spieler Schlachten. In einer atemberaubenden Meereswelt kommandierst du ein sorgfältig zusammengestelltes Team von helden-ähnlichen Einheiten. Bezwinge gnadenlose Tiefseemonster und messe dich in erbitterten Kämpfen mit anderen Teams, während deine Sauerstoffvorräte mit jedem Atemzug weiter sinken. Hältst du dem Druck stand?Am kommenden Wochenende (19. bis 20. November) findet ein Online-Turnier statt, an dem auch alle interessierten PC-Spieler teilnehmen können (zur Registrierung ). Subsiege ist eine Kombination aus MOBA (wie Dota 2) und Echtzeit-Strategie und spielt in einer Unterwasserwelt. Im Vergleich zu klassischen MOBAs steuert man nicht eine, sondern mehrere Einheiten. Zugleich muss man seinen Sauerstoffvorrat im Auge behalten. Nur durch Erkundung und Offensive gelangt man an die lebenswichtige Ressource. In der eigenen Basis kann man derweil seine Einheiten verbessern, bevor man wieder in die Schlacht zieht (bis zu 16 Spieler).Letztes aktuelles Video: Debüt-Trailer