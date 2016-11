Subsiege: "Playtest" bzw. Online-Turnier findet am kommenden Wochenende statt - 4Players.de

Am kommenden Wochenende (19. bis 20. November) findet ein Online-Turnier statt, an dem auch alle interessierten PC-Spieler teilnehmen können (zur Registrierung ). Subsiege ist eine Kombination aus MOBA (wie Dota 2) und Echtzeit-Strategie und spielt in einer Unterwasserwelt. Im Vergleich zu klassischen MOBAs steuert man nicht eine, sondern mehrere Einheiten. Zugleich muss man seinen Sauerstoffvorrat im Auge behalten. Nur durch Erkundung und Offensive gelangt man an die lebenswichtige Ressource. In der eigenen Basis kann man derweil seine Einheiten verbessern, bevor man wieder in die Schlacht zieht (bis zu 16 Spieler).Letztes aktuelles Video: Debüt-Trailer