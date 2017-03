Subsiege: Early-Access-Stapellauf - 4Players.de

Im Laufe des heutigen Abends werden Headup Games (Publisher) und die Icebird Studios (Entwickler) Subsiege als Early-Access-Titel bei Steam veröffentlichen. In den ersten Tagen ist das Spiel reduziert erhältlich (um 35%) und kostet 17,99 Euro.Produktbeschreibung: "Subsiege ist ein Echtzeit-Strategiespiel, in dem bis zu zwölf Spieler mit hochtechnologischen U-Boot-Staffeln um die letzten Ressourcen der Erde kämpfen. Bevor es in den Kampf geht, stellt jeder Kommandeur sein eigenes U-Boot-Squad aus bis zu sechs handverlesenen Einheiten mit MOBA-ähnlichen Fähigkeiten zusammen. Anschließend starten die (...) Schlachten, bei denen gegen feindliche Streitkräfte und verschiedene Tiefseemonster gekämpft wird - um Sauerstoff und andere Ressourcen. Taktisches wie spielerisches Geschick, sowie schnelle Entscheidungen entscheiden über Sieg und Niederlage."Letztes aktuelles Video: Release-Trailer