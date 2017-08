God's Trigger: Techland übernimmt Vertrieb des kooperativen Top-Down-Shooters - 4Players.de

Screenshot - God's Trigger (PC) Screenshot - God's Trigger (PC) Screenshot - God's Trigger (PC) Screenshot - God's Trigger (PC) Screenshot - God's Trigger (PC) Screenshot - God's Trigger (PC) Screenshot - God's Trigger (PC) Screenshot - God's Trigger (PC) Screenshot - God's Trigger (PC)

Techland Publishing will den kooperativen Top-Down-Shooter God's Trigger vom polnischen Entwickler One More Level Anfang 2018 als Download für PC, PlayStation 4 und Xbox One veröffentlichen.Zum bereits auf der gamesom 2015 enthüllten Titel (wir berichteten ) heißt es vom Hersteller: "God's Trigger verlangt seinen Spielern Co-op-Gameplay erster Güte ab. Sie müssen in Gestalt eines Engels und einer Dämonin als ungleiches Paar unfreiwillig zusammenarbeiten, um die vier Reiter der Apokalypse zu aufzuhalten, bevor sie sämtliches Leben auf der Erde auslöschen." Hier aktuelle Spielaufnahmen:Letztes aktuelles Video: Reveal-Trailer