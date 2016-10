World of WarCraft: Legion: Patch 7.1: Rückkehr nach Karazhan noch in diesem Monat; "Prüfung der Tapferkeit" beginnt nach der BlizzCon - 4Players.de

Der erste Inhaltspatch für World of WarCraft: Legion wird am 26. Oktober 2016 in Europa veröffentlicht. Mit dem Patch auf Version 7.1 wird man nach Karazhan zurückkehren. Nach einer Vorquest-Reihe dürfen fünf Spieler das neu aufgelegte Dungeon Karazhan mit neun Bossgegnern auf dem Schwierigkeitsgrad "Mythisch" besuchen. Die Freischaltung von Karazhan ist accountweit. Der drei Bossgegner umfassende Schlachtzug "Prüfung der Tapferkeit" wird zwei Wochen später - am 9. November (nach der BlizzCon) - an den Start gehen. Mit Patch 7.1 kommen weitere Rezepte und ein Händler, der Crafting-Materialen gegen Blut des Sargeras verkauft, ins Spiel. Außerdem wird die Geschichte in Suramar fortgesetzt. Der nächste Schlachtzug "Die Nachtfestung" mit Gul'dan als Endgegner ist für Anfang 2017 vorgesehen. Ansonsten verriet Ion Hazzikostas (neuer Game Director von World of WarCraft) im Q&A noch, dass sie weitere (vorsichtige) Anpassungen an der Klassen-Balance, einigen Schmuckstücken, legendären Gegenständen und den sekundären Werten vornehmen wollen.Letztes aktuelles Video: Patch 71 Rueckkehr nach Karazhan