World of WarCraft: Legion: Hardcore-Raid-Gilde "Exorsus" beklagt fehlende Unterstützung und Aufmerksamkeit für das Bosskill-Wettrennen seitens Blizzard; Legendäre Gegenstände als Problem - 4Players.de

In einem lesenswerten Statement bei Reddit schildert ein Mitglied der Hardcore-Raid-Gilde "Exorsus" einige Probleme und Schwierigkeiten, mit denen sie als "Progress-Gilde" in World of WarCraft: Legion zu kämpfen haben. "Exorsus" ist eine der weltweit führenden PvE-Gilden. Sie versuchen also die computergesteuerten Bossgegner in den Schlachtzügen auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad in möglichst kurzer Zeit zu erledigen und stehen dabei im Wettkampf mit den anderen "Hardcore-Gilden", die das gleiche Ziel verfolgen.Stein des Anstoßes war ihr Sieg gegen Helya (Endboss in der Prüfung der Tapferkeit), denn sie verwendeten einen Exploit und ließen den Tank sterben, um einige Boss-Mechaniken komplett zu vermeiden. Da sie diesen Fehler ausgenutzt hatten, wurde ihnen der "Kill" des Bosses aberkannt. An dieser Stelle beklagt sich der Autor des Artikels über eine gewisse Doppelmoral, denn einerseits war der Exploit wohl seit längerer Zeit bekannt und andererseits war ein ähnlicher Trick verwendet worden, um in Warlords of Draenor den Endboss Archimonde zu besiegen. Beim Archimonde-Kill wurden aber keinerlei Maßnahmen ergriffen oder "Kills" aberkannt. Ihnen fehlt in dieser Hinsicht eine klare Linie bei Blizzard Entertainment.Danach sprachen sie das Problem mit den "legendären Gegenständen" an, die man in World of WarCraft: Legion zufällig erhält - und nicht (lange) darauf hinarbeiten kann, wie es bisher der Fall war. Die besagten Gegenstände sind laut ihren Ausführungen so stark, dass "Hardcore-Raider" auf ihrem Niveau nicht an ihnen vorbeikommen würden und es letztendlich fragwürdig sei, nicht zu wissen, welchen Gegenstand man letztendlich erhalten wird, denn manche legendäre Gegenstände sind hervorragend, andere nicht. Es sei mittlerweile sogar wichtiger, die besten "legendären Gegenstände" anstelle der "besten Klassen" zu haben. In diesem Zusammenhang stellten sie die Behauptung auf, dass es eine interne Beschränkung (Softcap) auf vier legendäre Gegenstände pro Charakter geben würde. Hat man Pech und erhält vier schlechte legendäre Items, war der Charakter für die Schlachtzüge quasi unbrauchbar. Deswegen haben die Mitspieler im Wettlauf um den "ersten Kill" auch Account-Sharing (mehrere Leute spielen einen Charakter) betrieben oder einfach Charaktere von anderen Spielern übernommen, die über die notwendigen "Legendaries" verfügten. Auf diese Problematik mit den "legendären Gegenständen" hat Blizzard inzwischen reagiert und diese Beschränkung entfernt Es geht aber noch weiter, denn "Exorsus" beklagt, dass Blizzard das PvE-Wettrennen der Hardcore-Gilden weitgehend ignorieren würde. Sie würden einen immensen (zeitlichen) Aufwand betreiben, um Fortschritte zu machen und während PvP-Turniere von Blizzard organisiert und übertragen werden, sei ihnen das PvE-Wettrennen um Bosskills ("race coverage") nicht wichtig. Es würden z. B. keine Meldungen diesbezüglich auf den offiziellen WoW-Webseiten oder den sozialen Netzwerken veröffentlicht, heißt es. Auch Ranglisten (wie wowprogress.com ) würde es von Blizzard nicht geben. Sie fühlen sich in der Hinsicht vernachlässigt und meinen, dass dies auch ein Grund wäre, warum schon viele andere Gilden ihre Raid-Aktivitäten eingestellt hätten, weil es einfach an Unterstützung und Aufmerksamkeit seitens Blizzard fehlen würde - und das würde es für sie noch schwieriger machen, Sponsoren aufzutreiben. Es wird vorgeschlagen, Preisgelder (wie in PvP) und damit verbundene Regeln (Streaming via Blizzard-Client) für die ersten Kills eines Bosses einzuführen - ggf. finanziert durch eine offizielle Crowdfunding-Aktion à la Battle-Pass bei Dota 2. Um das zeitaufwändige Raid-Geschehen wiederum finanzieren zu können, müssten sie (wie alle Top-Gilden) abermals die Nutzungsbedingungen brechen und "Schlachtzug-Kills" oder Mythisch-Plus-Dungeons gegen Echtgeld verkaufen (Boosting). Sie seien jedenfalls mit der Situation unzufrieden und hoffen durch die Veröffentlichung dieses Beitrags auf Besserung.Letztes aktuelles Video: Patch 71 Survival Guide