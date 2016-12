World of WarCraft: Legion: Der Schlachtzug "Die Nachtfestung" soll Mitte Januar seine Pforten öffnen - 4Players.de

Die nächste Schlachtzug-Instanz "Die Nachtfestung" in World of WarCraft: Legion soll am 17. Januar 2017 ihre normalen und heroischen Tore öffnen. Die anderen Schwierigkeitsgarde (Schlachtzugbrowser und Mythisch) sollen danach folgen. So sieht jedenfalls der Plan von Blizzard Entertainment aus. Bis dahin wollen die Entwickler noch einige Anpassungen bzw. Vereinfachungen an der "Prüfung der Tapferkeit" auf den Schwierigkeitsgraden "Heroisch" und "Mythisch" vornehmen.Ob der Patch 7.1.5 ebenfalls Mitte Januar 2017 erscheinen wird, ist unklar. Das besagte Update umfasst sechs Zeitwanderungsdungeons aus Mists of Pandaria, die dritte Season der Kampfgilde, Mini-Feiertage (kurze Events in Azeroth) und allerlei Veränderungen an Klassen, Talenten und Charakter-Werten.Letztes aktuelles Video: Patch 71 Survival Guide