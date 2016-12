World of WarCraft: Legion: Patch 7.1.5: Übersicht über die ersten "Mini-Feiertage" - 4Players.de

Der anstehende Patch 7.1.5 für World of WarCraft: Legion wird nicht nur sechs Zeitwanderungsdungeons aus Mists of Pandaria, die dritte Season der Kampfgilde und viele Veränderungen an Klassen, Talenten und Werten umfassen, sondern auch "Mini-Feiertage" einführen. Dies sind kurze Events in Azeroth - ohne große oder spielverändernde Belohnungen. Mittlerweile hat Blizzard Entertainment auch bekanntgegeben, welche Mini-Feiertage geplant sind (siehe unten). Weitere Kurz-Events sollen in Zukunft hinzugefügt werden. Wann genau Patch 7.1.5 erscheinen wird, ist noch unklar, aber die ersten Daten für den Patch (ca. 450 MB) werden bereits via Battle.net verteilt.21. bis 23. JanuarMit diesem Feiertag möchten wir an das erste Läuten des Skarabäus-Gongs am 23. Januar 2006 erinnern. Die Spieler können das Öffnen der Tore von Ahn'Qiraj erneut oder vielleicht auch zum ersten Mal miterleben, indem sie Questgegenstände sammeln und bei NSCs abgeben. Die siegreiche Fraktion kann sich dann darüber freuen (und damit angeben), dass ihre Flagge über den Toren hängt - zumindest bis zum nächsten Mini-Feiertag "Ruf des Skarabäus".23. FebruarDiejenigen, die sich nach Feralas begeben, können das jährliche Schlüpfen der Hippogryphen hautnah miterleben. Vielleicht entsteht daraus sogar eine Freundschaft mit einem kleinen süßen Tierchen.5. AprilJedes Jahr lassen die Winterflossen-Murlocs ihre Kaulquappen im Dorf frei herumlaufen. Ihr könnt eine der Kaulquappen adoptieren, sie füttern und sie vor den gefährlichen Raubtieren beschützen.28. AprilSchlüpft einen Tag lang in die Haut einer Hauptstadtwache. Ein einfaches /salutieren reicht und schon seid ihr für den Schutz der Stadt verantwortlich. Bleibt wachsam und haltet die Augen nach Eindringlingen offen.10. bis 12. MaiMehrere Einwohner Azeroths – einige kennt ihr vielleicht sogar – bieten euch in ihren Heißluftballons einen luftigen Ausflug über Azeroth. Lauscht ihnen aufmerksam und interagiert mit den anderen Einwohnern, während ihr die malerische Aussicht genießt.27. MaiMacht euch auf nach Sporeggar in den Zangarmarschen, sammelt seltene Pilze und helft den Sporlingen dabei, den großen Pilz Fshoo zu heilen. Ihr erhaltet sogar etwas Ruf bei Sporeggar dafür, dass ihr ihnen helft.6. bis 8. JuniIn Tausend Nadeln findet der größte Tanz der Boote von ganz Azeroth statt. Hier könnt ihr euch entspannen und euch eine Auszeit vom Kampf gegen die Brennende Legion gönnen.10. bis 12. AugustIm Krater von Un'goro laufen die Dinos Amok. Wenn ihr den Bewohnern dabei helft, die Dinos wieder zu beruhigen, erhaltet ihr temporäre Evolutions-Stärkungseffekte.Letztes aktuelles Video: Patch 71 Survival Guide