World of WarCraft: Legion: Klassen-Anpassungen, Panda-Dungeons und mehr: Patch 7.1.5 in der nächsten Woche - 4Players.de

Patch 7.1.5 für World of WarCraft: Legion wird in der nächsten Woche (am 11. Januar 2017) auf die europäischen Server des Online-Rollenspiels aufgespielt. Mit dem Update werden viele Veränderungen an Klassen, Talenten und (sekundären) Werten vorgenommen, sechs Zeitwanderungsdungeons aus Mists of Pandaria eingeführt und die dritte Season der Kampfgilde eingeläutet. Darüber hinaus bekommt die PvP-Arena im Schergrat eine optische Überarbeitung verpasst. Neben neuen legendären Gegenständen und der Veränderung einiger aktueller "Legendarys" werden zudem "Mini-Feiertage" eingeführt. Dies sind kurze Events in Azeroth - ohne große oder spielverändernde Belohnungen ( Details ). Der Schlachtzug "Die Nachtfestung" wird wie geplant am 18. Januar 2017 an den Start gehen ( Details ).Letztes aktuelles Video: Patch 715 Survival Guide