World of WarCraft: Legion: Erste Bestandteile von Patch 7.2 werden getestet - 4Players.de

Süderstade vs. Tarrens Mühle: Klassisches Team Deathmatch

Kriegshymnenschlucht: Flaggen müssen nicht mehr eskortiert werden

Volles Haus: Arena mit jeweils 15 Spielern

Gravitationsverlust: Ignoriert die Gesetze der Schwerkraft

Winterliches Arathibecken: Schlechte Sicht und vereiste Wasserwege

Auge des Horns: Berittenes PvP mit Widdern

Blizzard Entertainment hat den öffentlichen Testrealm PTR ) für Patch 7.2 von World of WarCraft: Legion eröffnet. Allerdings sind noch nicht alle Features des Updates verfügbar. Die Entwickler wollen die Inhalte der Reihe nach zur Verfügung stellen. Zunächst soll der Testfokus auf den dämonischen Invasionen der Verheerten Inseln gerichtet werden - vergleichbar mit den Invasionen in Azeroth vor dem Verkaufsstart von Legion. Auch die Stabilität des Clients wollen die Entwickler im Auge behalten. Das Haustier-Kampf-Dungeon (Ein-Spieler-Szenario) soll ebenfalls verfügbar sein. Das Transmogrifikationssystem überwacht fortan den Fortschritt bei Sammeln von PvE- und PvP-Setgegenständen. Das Wechseln des Ziels mit der "Tab-Taste" soll besser und intelligenter funktionieren. Jäger, Todesritter und Gleichgewicht-Druiden sollen neue Animationen spendiert bekommen. Die Obliterum-Schmiede soll außerdem keine Vorquest mehr benötigen. Bei MMO-Champion sind zudem frühe Bilder der neuen Tier-20-Sets und der Klassen-Reittiere aufgetaucht.Folgende Features sind für Patch 7.2: Das Grabmal des Sargeras noch geplant:Rückkehr zur Verheerten Küste: Jede Klasse wird ihre Klassenordenskampagne an der Verheerten Küste weiterführen. Spieler können dem "Fall der Legion" (neue Fraktion) beim Aufbau ihrer Basis helfen, die als erster Stützpunkt auf der Insel dient. Diese Ruinen können zu einem Netherdisruptor, einer Kommandozentrale oder einem Magierturm ausgebaut werden, die wiederum weitere Vorteile bieten. Man hat die Wahl, welche Gebäude man wie schnell wiederaufbaut bzw. welchen Fortschritt man als nächstes in Angriff nehmen möchte. Neue Weltquests und klassenspezifische Weltquests sind geplant.Die Legion wird Gebiete auf den Verheerten Inseln angreifen - wie vor Veröffentlichung der Erweiterung. Die Angriffe werden immer heftiger und die Schlacht gipfelt in einem neuen Szenario für drei Spieler.Fliegen mit Flugreittieren wird auf den Verheerten Inseln möglich sein - für diejenigen, die die Erfolge "Pfadfinder der Verheerten Inseln, Teil Eins" und "Pfadfinder der Verheerten Inseln, Teil Zwei" abgeschlossen haben. Außerdem erhält jede Klasse ein eigenes neues (episches) Reittier.Neuer Schlachtzug: Grabmal des Sargeras mit neun Bossgegnern (Endboss: Kil'jaeden). "Der im einstigen Tempel von Elune stattfindende Schlachtzug besteht aus neun neuen Bossen, die es zu besiegen gilt. Nachdem ihr die fünfte Säule der Schöpfung (das Auge von Aman'thul) in der Nachtfestung erhalten habt, steigt ihr in die Tiefen des Grabmals hinab, um dort mithilfe der Säulen das Portal zu schließen, durch das die Legion Azeroth betreten hat."Neuer Dungeon: Kathedrale der Ewigen Nacht für fünf Spieler (Heroisch, Mythisch, Mythisch +). Während sich der Schlachtzug um den Abstieg in das Grabmal dreht, steigt ihr im Dungeon in die obersten Etagen des Turms. Dabei öffnet ihr mit der Aegis von Aggramar das restliche Grabmal.Artefakt: Es gibt neue Artefaktboni, die im Zuge einer neuen Artefakt-Storykampagne verdient und freigeschaltet werden können. "Zu dieser könnt ihr aufbrechen, nachdem ihr eure Artefaktwaffe maximal verbessert habt. Es gibt mindestens drei neue Boni pro Waffe und ihr werdet jeden bestehenden, kleinen Bonus ein weiteres Mal und somit auf Stufe 4 aufwerten können. Es werden ungefähr 15 neue Boni für Spieler verfügbar sein, mit denen ihr euren Charakter verbessern und individuell anpassen könnt. Außerdem wird es neue Stufen für das Artefaktwissen geben, damit Spieler, die ihren Charakter gewechselt haben, Zweitcharaktere besitzen oder etwas später in die Erweiterung gestartet sind, noch immer aufholen können. Für noch mehr Abwechslung sorgen neue Relikte, die Einfluss auf zwei Artefaktboni haben statt nur auf einen. Wir wollen den Spielern mehr Auswahl und Anpassungsmöglichkeiten bieten, damit sie selbst entscheiden können, in welche Richtung sich ihr Charakter entwickeln soll."Solo-Herausforderung pro Klasse für eine weitere Artefaktvorlage: "Neben den neuen Boni werden Spieler auch die Möglichkeit haben, ihre Fähigkeiten in der jeweiligen Klasse unter Beweis zu stellen. Im Rahmen der Artefaktkampagne wird es eine Solo-Herausforderung geben, durch die ihr eine neue Vorlage für die Waffe eurer gewählten Spezialisierung erhaltet. Die Idee dazu stammt aus früheren Klassenquestreihen, die Waffen wie Bannfluch/Segnung und Rhok’delar als Belohnung enthielten. Ihr werdet die Quest alleine abschließen können - und müssen - und als Belohnung für diese Herausforderung winkt eine wirklich einzigartige und unverwechselbare Vorlage."Dungeons: Alle Dungeons für fünf Spieler sollen über die gesamte Erweiterung hinweg relevant bleiben. "Karazhan bietet sich für mythische Schlüsselsteine an, doch der Dungeon ist mit seinen neun Bossen einfach zu groß. Deswegen teilen wir ihn in Oberes und Unteres Karazhan auf. Jede Karazhan-Hälfte erhält vier Bosse und wird, zusammen mit der neuen Kathedrale der Ewigen Nacht, in das bestehende System aufgenommen. Dadurch steigt die Anzahl der Dungeons mit mythischen Schlüsselsteinen auf 12. Damit auch alle Dungeons mit mythischen Schlüsselsteinen interessant bleiben, erhöhen wir zudem ihre Grundschwierigkeit und erhöhen die Belohnungen. Parallel dazu arbeiten wir an neuen Affixen für die Schlüsselsteine."PvP-Gerangel: Ein Schlachtfeld-Gerangel wird die Regeln gewöhnlicher Schlachtfelder verändern. Jede Woche wird ein anderes Gerangel verfügbar sein:Letztes aktuelles Video: Patch 715 Survival Guide