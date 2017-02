World of WarCraft: Legion: WoW-Marken können bald für Battle.net-Guthaben eingelöst werden; Gold-Preis des Tokens im Höhenflug - 4Players.de

Blizzard Entertainment hat eine alternative Verwendungsmöglichkeit für die WoW-Marken (WoW Token) vorgestellt. So können die mit Gold (Ingame-Währung) im Auktionshaus gekauften Marken nicht nur für 30 Tage Spielzeit für World of WarCraft eingelöst werden, sondern auch für Battle.net-Guthaben (20 Euro pro Marke). WoW-Marken können nur für Battle.net-Guthaben in der Währung eingelöst werden, die mit der registrierten Adresse des Battle.net-Accounts verknüpft ist. Dieses Feature ist ab sofort in der amerikanischen Spieleregion verfügbar und soll "bald" nach Europa kommen. Battle.net-Guthaben kann verwendet werden, um Dienste wie den Charaktertransfer in World of WarCraft oder digitale Produkte wie Begleiter oder Reittiere oder Ingame-Gegenstände in anderen (unterstützten) Blizzard-Spielen (Hearthstone, Overwatch) zu kaufen ( FAQ ).Aktuell kostet eine WoW-Marke 20 Euro oder ca. 195.000 Gold (in Europa). Vor wenigen Tagen kostete die WoW-Marke noch deutlich weniger (ca. 113.000 Gold). Die Preissteigerung dürfte ein direkter Effekt dieser Ankündigung sein, da die Marken im WoW-Inventar gespeichert und erst später genutzt werden können.Letztes aktuelles Video: WoW Token Overview