World of WarCraft: Legion: Video-Überblick über Patch 7.2: Grabmal des Sargeras - 4Players.de

Morgen wird mit Patch 7.2: Grabmal des Sargeras einer der größten Patches in der Geschichte von World of WarCraft erscheinen ( Change-Log ). Einen Überblick über die Neuerungen und Veränderungen gibt der folgende Trailer. Das Inhaltsupdate wird die Story-Kampagne mit der Rückkehr zur Verheerten Küste fortsetzen. Dort darf man schrittweise einen Vorposten mit Gebäuden errichten und sich bis zum Grabmal des Sargeras vorkämpfen. Außerdem wird der Patch neue Artefakt-Talente sowie weitere Ränge älterer Traits freischalten, die Ordenshallen-Quest weiterführen (Klassen-Reittier), das Haustierkampf-Dungeon implementieren, Angriffe der Legion auf die Regionen der Verheerten Inseln hinzufügen und das manuelle Fliegen mit eigenen Flugreittieren ermöglichen. Neu ist ebenfalls das Fünf-Spieler-Dungeon "Die Kathedrale der Ewigen Nacht" auf den Schwierigkeitsgraden Heroisch, Mythisch und Mythisch plus. Zudem werden der Schwierigkeitsgrad und die Beutestufen der mythischen Fünf-Spieler-Dungeons angehoben. Das große Update umfasst auch den Schlachtzug "Grabmal des Sargeras" mit neun Bossen (inkl. Avatar von Sargeras und Kil'Jaeden). Der Schlachtzug wird aber erst später freigeschaltet.Letztes aktuelles Video: Patch 72 Survival Guide