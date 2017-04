World of WarCraft: Legion: Patch 7.2 und die Staffelung: Welche weiteren Inhalte werden wann freigeschaltet? - 4Players.de

Es sind noch nicht alle Inhalte und Features von Patch 7.2 in World of WarCraft: Legion aktiv, stellten die Entwickler in einem Forum-Statement klar. Einige Elemente werden erst in den kommenden Wochen bzw. Monaten freigeschaltet, wie zum Beispiel der Schlachtzug "Grabmal des Sargeras". In der nächsten Woche (ab dem 5. April) werden die Angriffe der Legion auf die Regionen der Verheerten Inseln beginnen. Auch die erste PvP-Rauferei wird dann freigeschaltet. In der dritten Post-Patch-Woche (ab 12. April) wird das fünfte Kapitel der Ordenshallenkampagne freigeschaltet - zusammen mit neuen Anhängern, Verbesserungen für die Ordenshalle und klassenspezifische Weltquests. Danach (Post-Patch-Wochen 4 bis 11) sollen weitere Abschnitte der Geschichte schrittweise bzw. wöchentlich zugänglich gemacht werden, bis schließlich der Schlachtzug (Grabmal des Sargeras) seine Tore öffnen wird. Erst dann wird man die Klassenreittiere erlangen können.Zur Staffelung der Inhalte erklärten die Entwickler : "Teile der Geschichte reihen sich in die übergreifende Handlung von Patch 7.2 ein: unsere Rückkehr zur Verheerten Küste, um Rache zu üben, die darauffolgende Reaktion der Legion und schließlich der Angriff auf das Grabmal des Sargeras und Kil'jaeden selbst. Mit der Veröffentlichung von Patch 7.2 werden diese Ereignisse in Gang gesetzt, finden aber nicht alle sofort statt. Zum Beispiel beginnen die Angriffe der Legion als Reaktion auf unseren ersten Angriff auf die Verheerte Küste und sind wiederum Auslöser für spätere Teile der Ordenshallenkampagne. Diese Ereignisse werden nacheinander ablaufen, denn wir möchten Spielern die Möglichkeit geben, bei allen Geschehnissen tatsächlich anwesend zu sein. Es soll sich nichts im Hintergrund abspielen oder gehetzt wirken.Eine schrittweise Veröffentlichung von Inhalten hilft allerdings nicht nur bei der Erzählung der Geschichte, sondern verschafft auch mehr Klarheit und richtet den Blick der Spieler auf das Wesentliche. Während der Testphase auf dem PTR ließen wir alle Ereignisse der Geschichte parallel stattfinden, wodurch die Spieler gezwungen waren, mehrere Aufgaben gleichzeitig zu schaffen. Obwohl die Verheerte Küste im Mittelpunkt des Patches steht, kehrten Spieler wegen der Angriffe der Legion immer wieder in die ursprünglichen Zonen der Verheerten Inseln zurück und viele Questreihen der Ordenskampagnen führten die Spieler auf Kontinente aus früheren Erweiterungen. Mit unserem jetzigen Zeitplan steht die Verheerte Küste am Anfang der Veröffentlichung im alleinigen Fokus der Spieler. Wir wollten den Schlachtzug Grabmal des Sargeras nicht gleich zu Beginn verfügbar machen, um Spieler, die noch nicht alle Bosse der Nachtfestung besiegt haben, nicht unter Druck zu setzen. Das Argument gilt allerdings genauso für die meisten anderen Features. Entschuldigt bitte, dass nicht alles gleich von Anfang an ausreichend geklärt wurde. Hoffentlich konnten wir hiermit nun für mehr Klarheit sorgen."Letztes aktuelles Video: Patch 72 Survival Guide