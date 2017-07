World of WarCraft: Legion: Mythic Dungeon Invitational: Turnier um mythische Schlüsselsteindungeons - 4Players.de

Blizzard Entertainment hat ein World-of-WarCraft-Turnier angekündigt, das sich nicht um Spieler-gegen-Spieler-Gefechte drehen wird, sondern um mythische Dungeons. Beim "Mythic Dungeon Invitational" wird die beste Fünfer-Gruppe gesucht, die sich durch mythische Schlüsselsteindungeons kämpft. Das Preisgeld beträgt 100.000 Dollar.Interessierte Teams können sich vom 26. Juli bis zum 9. August 2017 für eine Teilnahme bewerben. "Vom 26. Juli bis zum 9. August werden Teams um eine Einladung für die besten 32 kämpfen und sich dabei durch mythischer Schlüsselsteindungeons schlagen, um ihre bestmöglichen Ergebnisse zu erzielen. Nach Ende der zwei Wochen müssen sie über dieses Formular (in englischer Sprache) ihr bestes Ergebnis einreichen. Bitte beachtet, dass alle Einsendungen vor dem Ende des Zeitraums für die Feuerprobe (9. August) nicht in Betracht gezogen werden. Vergesst nicht, dass ihr verschiedene Dungeons meistern müsst (...) Wir werden die Leistungen der fünf Dungeons bewerten, in denen die Teams während dieser zwei Wochen die höchste Schlüsselsteinstufe erreicht haben."Ab September werden die eingeladenen Teilnehmer im Mythic Dungeon Invitational um ihren Anteil am Preispool kämpfen. Die Teilnehmer jeder Region treten im Rahmen einer eintägigen Übertragung im K.o.-Format an, bis nur noch zwei Teams übrig sind. Stufen und Affixe von Schlüsselsteinen werden von Blizzard festgelegt. Das erste Match jeder Serie findet in einem von Blizzard ausgewählten Dungeon statt. Sobald die finalen acht regionalen Teams ermittelt wurden, steigen sie in eine K.o.-Runde auf, in der sie gegeneinander antreten."Teams, die sich vor der ganzen Welt beweisen wollen, müssen sich zunächst durch eine Reihe mythischer Schlüsselsteindungeons kämpfen, indem sie immer schwierigere mythische Schlüsselsteine in Angriff nehmen und die besten Wertungen bei der Feuerprobe erreichen. Die besten Teilnehmer werden als eines von 32 herausragenden Teams aus der ganzen Welt eingeladen und können um ihren Anteil des Preispools von 100.000 USD und die (...) Ehre des 1. Platzes kämpfen. Sobald sie ausgewählt wurden, werden 8 Teams aus der amerikanischen Region, 8 aus Europa, 8 aus China und 8 aus der Region Asien-Pazifik die Herausforderung angehen und beweisen, dass sie es bis ins Finale schaffen können."Letztes aktuelles Video: Patch 725 Survival Guide