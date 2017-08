World of WarCraft: Legion: Der Angriff auf Argus hat begonnen: Update 7.3.0 ist da - 4Players.de

Mit dem heutigen Inhaltspatch 7.3.0 für World of WarCraft startet der Angriff auf Argus, der Heimatwelt der Brennenden Legion. Argus besteht aus drei Gebieten (Flugverbot). Auf dem fernen Planeten wird ein Schiff namens Vindicaar als mobile Operationsbasis für den Angriff dienen. Mit dem Schiff wird man (ohne Zeitverlust) zwischen den Orten auf Argus reisen können. Neben neuen Story-Kapiteln (die in insgesamt drei Wochen freigeschaltet werden) und cinematischen Zwischensequenzen wird es ein Gebiet mit "Sandbox-Elementen" geben, das nach der Hauptquest weitergespielt werden kann und Endgame-Herausforderungen bieten wird - ähnlich wie die Geschmolzene Front, die Insel des Donners oder die Zeitlose Insel. Ansonsten sind neue Weltquests, Erweiterungen der Berufe (epische Edelsteine), das Dungeon "Sitz des Triumvirats" für fünf Spieler und Invasionspunkte geplant. Letztere sind wiederholbare Inhalte, bei denen man gegen die Legion auf "mehreren, unterschiedlichen Welten" kämpft. Außerdem wird man sein Artefakt mit Relikten weiter verbessern können ( Change-Log ).Passend zu diesem großen Inhaltsupdate und zu World of WarCraft im Allgemeinen konnten wir kürzlich mit Ion Hazzikostas (Game Director) sprechen. Unser Interview über Jaina, Argus, schwere Raids und legendäre Beute findet ihr hier