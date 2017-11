29. November 2017: Normaler und Heroischer Schwierigkeitsgrad

06. Dezember 2017: Mythischer Schwierigkeitsgrad und 1. Flügel des Schlachtzugsbrowsers: Die Lichtbresche

20. Dezember 2017: 2. Flügel des Schlachtzugsbrowsers: Der Verbotene Abstieg

03. Januar 2017: 3. Flügel des Schlachtzugsbrowsers: Hoffnungsbruch

17. Januar 2017: 4. Flügel des Schlachtzugsbrowsers: Der Sitz des Pantheons

Weltenbrecher der Garothi

Teufelshunde von Sargeras

Das Antorische Oberkommando

Portalhüterin Hasabel

Eonar die Lebensbinderin

Imonar der Seelenjäger

Kin'garoth

Der Zirkel der Shivarra

Varimathras

Aggramar

Argus, der Zerrütter

In World of WarCraft: Legion hat heute die letzte Schlachtzuginstanz "Antorus, der Brennende Thron" der aktuellen Erweiterung ihre Tore geöffnet. Für Allianz und Horde ist die Zeit gekommen, sich der Brennenden Legion am Sitz der Macht von Sargeras zu stellen. Elf Bossgegner gilt es zu besiegen. Der Eingang befindet sich auf Argus.Der Zeitplan im Überblick:Kommentar der Entwickler : "Antorus ist das Zentrum und die Quelle der Macht der Legion, und das Team ist die Gestaltung der Zone nach ein paar grundlegenden Prinzipien angegangen. Erstens ist Antorus riesig. Diese Zone ist nicht nur ein Fort oder eine Festung an der Oberfläche, sondern ein weitläufiger Komplex, der in die Tiefen einer zerschlagenen Welt gegraben wurde. Und obwohl Teile des Schlachtzugs zu Fuß begehbar sind, werden Spieler die Vindikaar und andere Fortbewegungsmittel verwenden müssen, um die großen Entfernungen zu überbrücken. Zweitens ist das der Höhepunkt des Feldzugs der Armee des Lichts und unserer anderen Verbündeten in diesem Kampf. Spieler bilden die Speerspitze dieses Vorstoßes und werden von einer ganzen Armee gestützt. Während ihr euch durch Antorus kämpft, wütet um euch herum eine gnadenlose Schlacht und eure Handlungen dienen dazu, das Licht in diesem Kampf um das Schicksal aller Welten zu unterstützen. Schließlich erhalten wir noch die seltene Gelegenheit, auf die wahren Ursprünge der Legion einzugehen. Vor der Teufelsmacht und vor der schwarzen und grünen Verderbnis gab es einen einzigen, mächtigen Titanen, der mit seinem Kreuzzug das Schicksal des Universums geformt hat. Auf die tapferen und mutigen Seelen, die die innersten Tiefen von Antorus erforschen, wartet ein Blick auf diese uralten Geheimnisse."Die elf Bossgegner sind:Letztes aktuelles Video: Patch 73 Ueberlebensratgeber