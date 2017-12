Auf dem öffentlichen Testrealm von World of WarCraft: Legion wird aktuell der Patch 7.3.5 getestet. Dieser Patch bildet die Grundlage für die kommende Erweiterung World of WarCraft: Battle for Azeroth . Einer der ersten Testschwerpunkte ist die Skalierung von Gebieten/Zonen und Dungeons der Stufen 1 bis 100. Blizzard schrieb hierzu: "Aufbauend auf der Stufenskalierung von Legion erweitern wir die Stufenspannen, die jede Zone im klassischen Azeroth (und darüber hinaus) unterstützt. Das bedeutet, dass ihr mit einer größeren Auswahl an Freunden und Verbündeten spielen und gleichzeitig eure Lieblingszonen länger genießen könnt. Jede dieser Skalierungszonen wird eine große Reichweite von Stufen unterstützen können. Darüber hinaus möchten wir Spielern auch die Freiheit bieten, zwischen Inhalten aus verschiedenen Erweiterungen zu wählen, während sie Stufen aufsteigen. Zum Beispiel skalieren die Scherbenwelt und Nordend beide von den Stufen 60 bis 80, sodass Spieler ausschließlich in den Inhalten einer Erweiterung Stufen aufsteigen oder je nach Vorliebe zwischen beiden hin- und herwechseln können. Wir werden außerdem die Belohnungen anpassen, die ihr aus Quests und Dungeons erhaltet, damit sie auf dieselbe Art skalieren wie die Zonen."Anmerkung zum PTR-Test : "Unser Fokus für diese PTR-Testphase liegt vor allem auf der neuen Skalierung von Zonen und Dungeons der Stufen 1 bis 100, die wir mit Patch 7.3.5 einführen. Hierbei handelt es sich um eine umfassende Änderung daran, wie Beute, Quests und Kreaturen in der offenen Welt funktionieren. Darum müssen wir so viel Feedback wie möglich sammeln, um zu sehen, wie alles zusammenpasst. (...) Weitere Features, die ihr in den nächsten Wochen auf dem PTR sehen werdet, sind unter anderem eine Ulduar-Zeitwanderung, eine Vorschau auf das neue Schlachtfeld in Silithus und einige andere Inhalte, bei denen es um die Folgen der Ereignisse in Antorus geht und die den Weg für den kommenden Konflikt in Battle for Azeroth ebnen. Die Entwicklung der neuen Erweiterung ist gerade in vollem Gange. Bitte beachtet also, dass Datamining-Websites wahrscheinlich ein paar Dinge entdecken werden, die Teil von Battle for Azeroth sind (zum Beispiel verbündete Völker)."Letztes aktuelles Video: Patch 73 Überlebensratgeber