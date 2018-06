World of WarCraft: Legion: Pre-Patch für Battle for Azeroth wird verteilt; Artefakt-Waffe wird überladen - 4Players.de

In World of WarCraft: Legion ist die Questreihe gestartet worden, mit der man das Artefakt letztendlich in den Ruhestand schicken wird. Nach dem Abschluss der Quest wird die Artefaktwaffe auf Stufe 126 und die "Einigkeit der Legionsrichter" auf Stufe 75 angehoben. Die Waffe wird "überladen", aber erst nach späteren Quests (in den nächsten Wochen) schlussendlich aus dem Verkehr gezogen. Die Artefaktmacht-Gegenstände sind fortan nutzlos und können verkauft werden. Außerdem wollen die Entwickler dafür sorgen, dass der Magierturm (Klassenherausforderung) an der Verheerten Küste nun dauerhaft aktiv ist.Zudem hat Blizzard Entertainment mit der Verteilung des großen "System-Updates" (8.0) zur Vorbereitung auf World of WarCraft: Battle for Azeroth begonnen. Im Hintergrund werden knapp 16 GB runtergeladen. Der Pre-Patch wird aktuell auf dem PTR getestet und sollte (geschätzt) Mitte Juli auf die Live-Server aufgespielt werden.Der Vorbereitungspatch für Battle for Azeroth (Version 8.0) bereitet das Online-Rollenspiel auf die anstehende Erweiterung vor, die am 14. August 2018 erscheinen soll. Mit dem Patch werden erneut die Werte auf den Gegenständen drastisch reduziert (Item- und Stat-Squish). Dadurch werden Lebenspunkte, Schadenszahlen, Heilung etc. deutlich verringert - sowohl bei den Spieler-Charakteren als auch den Gegnern. Außerdem werden die Klassen verändert, das PvP-System überarbeitet, neue Erfolge eingebaut und der Kriegsmodus implementiert.Letztes aktuelles Video: New Battleground - Seething Shore