Stellaris: Interview: Vier große Erweiterungen, Nutzer-Feedback und nachträgliche Anpassungen mit Risiko - 4Players.de

Für weitere Feedback Quellen haben sie grade "Magicka" gepatcht und nutzen sie auch aus "CK-2".The answer is that we want to learn more about how to improve our games UI and in-game experiences and the best way to do that is to run experiments and A/B-tests. The games we?ll be doing these experiments on are Magicka 1 and Crusader Kings 2. (You can read more about the CK2 plans here: https://forum.paradoxplaza.com/forum/in ... e.1084682/ Komplette Info dazu: https://steamcommunity.com/games/Magick ... 1189734523