Stellaris: Weltraum-Strategiespiel erscheint auch für PS4 und Xbox One - 4Players.de

Paradox Interactive hat Konsolenumsetzungen von Stellaris für PlayStation 4 und Xbox One angekündigt . Für die Konvertierung des Weltraum-Strategiespiels (zum Test ) hat man sich mit Tantalus Media zusammengetan. Käufer sollen zwischen einer Standard und Deluxe Edition wählen können. Letztere enthalte neben dem eigentlichen Spiel auch das Plantoids Species Pack, das Leviathans Story Pack und die Utopia-Erweiterung, sobald diese erhältlich seien.Ansonsten sollen die Konsolenfassungen inhaltlich auf dem Stand von Version 1.7 sein und nach dem Start regelmäßig mit weiteren Zusatzinhalten versorgt werden. Ein Veröffentlichungstermin wurde nicht genannt, aber Interessierte werden den Titel auf der gamescom 2018 in Köln am Stand A-060 in Halle 9.1 anspielen können. Seit dem Stapellauf der PC-Version im Mai 2016 habe sich Stellaris schon über 1,5 Millionen Mal verkauft.Letztes aktuelles Video: Konsolen-Ankuendigungs-Trailer