Motörhead: Through the Ages: Trailer zur Victor-Vran-Erweiterung - 4Players.de

Der wuchtig rockende Soundtrack von Motörhead, der lautesten Band des Planeten, enthält eine Vielzahl bisher unveröffentlichter Versionen

Drei komplett neue Welten inspiriert von der Musik von Motörhead, ihrer Philosophie und den Covern der Alben, laden zum Erkunden ein

Acht neue Motörhead-Dämonenkräfte stehen zur Verfügung, um beispielsweise Feinde mit der Eisenfaust zu zerschmettern, Bösewichte mit dem Deaf Forever Amp wegzusprengen oder den Bomber zu rufen

Mit drei neuen Outfits, basierend auf den Bandmitgliedern Lemmy, Phil und Mikkey, lässt es sich stilvoll prügeln

Neue Revolver- und Gitarren-Waffengattungen lehren Dämonen das Fürchten

20 neue Schicksalskarten verbessern die zerstörerischen Fähigkeiten aller Dämonenjäger

Neue Bosse warten, darunter das Corrupted War Pig, der Orgasmatron und die Queen of the Damned

Im Verlauf des Spiels entfaltet sich eine aufregende und oftmals schockierende Geschichte rund um Krieg, Religion und Habgier

In einer Hauptrolle: (...) Lloyd Kaufman

Haemimont Games und Wired Productions haben den ersten Trailer zur Victor-Vran-Erweiterung Motörhead: Through the Ages veröffentlicht. Die Erweiterung fügt dem Universum von Victor Vran drei neue Welten hinzu: Wörld of Wars, Weird West und Dark Ages. Alle Schauplätze sollen von den Texten, der Philosophie und den Covern der Band (Motörhead) inspiriert worden sein. Es gilt die Tyrannen dieser Welten zu besiegen. Den Preacher, den Führer und die Queen of the Damned darf man bekämpfen.Letztes aktuelles Video: TrailerAchim Heidelauf, Executive Producer und Schöpfer von Motörhead: Through the Ages, Haemimont Games, meint: "In über 20 Jahren Erfahrung in der Spieleentwicklung ist dies mein stolzester Moment. Ich kann es kaum erwarten, unsere einzigartige Kreation den anderen Motörheadbangern und dem Rest der Welt zu präsentieren! Motörhead forever!"Jens Drinkwater, Licensing Manager bei Global Merchandising Services: "Wir sind absolut begeistert, dass all die harte Arbeit des Teams von Haemimont Games Früchte trägt. Sie haben exzellente Arbeit geleistet, die Welten von Motörhead und Victor Vran zu vereinen. Wir hoffen, dass das Spiel sowohl für Fans der Band als auch Gaming-Enthusiasten ein Hit wird. Die Zusammenarbeit bietet eine großartige Möglichkeit, das Erbe der lautesten Band des Rock'n'Roll, Motörhead, einem größeren Publikum nahe zu bringen."Features laut Hersteller:Die Victor Vran: Overkill Edition wird am 30. Mai 2017 digital und im Handel für PC, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen (Preis 39,99 Euro). Die Edition wird neben dem Hauptspiel auch die Add-ons Fractured Worlds und Motörhead: Through the Ages beinhalten. Der Vertrieb der physischen Edition wird in Zusammenarbeit mit THQ Nordic abgewickelt. Motörhead: Through the Ages und Fractured Worlds werden auch separat für Besitzer des Hauptspiels zum Preis von je 11,99 Euro erhältlich sein.