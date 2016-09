FAST Racing Neo: Entwickler schließen NX-Port aus; erster DLC bringt acht neue Strecken - 4Players.de

Im Gespräch mit dem italienischen Magazin Nintendoomed hat Entwickler Shin'en über die Zukunft seines Future-Racers Fast Racing Neo gesprochen. Bevor man über die Entwicklung eines zweiten DLCs nachdenkt, wolle man erst einmal den Erfolg des ersten abwarten. Es handle sich schließlich um den ersten Download-Inhalt des Teams, so dass man dementsprechend wenig Erfahrungen damit habe. Einen einfachen Port des Wii-U-Titels für NX schloss Shin'en aus. Auf einer neuen Plattform würde man stattdessen überlegen, welche Neuerungen sich mit der Rennspiel-Serie umsetzen ließen. Ein Nachfolger scheint also durchaus im bereich des Möglichen zu liegen, bestätigt wurde diesbezüglich aber noch nichts.Der erste DLC soll am 30. September erscheinen. Seine acht neuen Strecken lassen sich im aktuellen Trailer begutachten. Außerdem enthalten sind zwei neue Cups, 18 Musikstücke und zehn Fahrzeugprofile.