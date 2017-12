Die Entwicklung von Rising Thunder wurde 2016 zwar eingestellt, doch wie Develop berichtet , wird das Studio Radiant Entertainment eine überarbeitete Version des unfertige Spiels kostenlos zur Verfügung stellen. Findige Fans könnten das Beat'em-up dann ausbauen, zumal Radiant auch den Quellcode der Online-Anbindung herausgeben wird. Im Januar soll die so genannte Community Edition verfügbar sein.Rising Thunder wurde unter Leitung von Seth Killian (ehem. Capcom) entwickelt und war von Beginn an sowohl auf lokale als auch auf Online-Duelle zurechtgeschnitten. Im Mittelpunkt sollten keine komplizierten Spezialattacken stehen, sondern gutes Timing und die geschickte Ausrichtung der Metallkämpfer.Wenige Tage, nachdem Radiant Entertainment im März 2016 von Riot Games ( League of Legends ) aufgekauft wurde, gaben die Entwickler das Ende von Rising Thunder bekannt und teilten gleichzeitig mit, dass sie an einem neuen Titel arbeiten würden. Seit 2015 befindet sich außerdem Radiants Städtebausimulation Stonehearth im Early Access auf Steam Letztes aktuelles Video: Gameplay Talos vs Chel